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Канадский астронавт рассказал о ситуации на МКС
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Канадский астронавт рассказал о ситуации на МКС 

ТК «Звезда» + ещё 55 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В настоящее время экипажу Международной космической станции хватает и провизии, и кислорода.
Канадский летчик-испытатель, астронавт канадского космического агентства Крис Хэдфилд рассказал «Звезде», как могут развиваться события МКС.
«Сейчас на МКС живут трое людей: россиянин, американка и немец. Они в порядке, у них всего хватает: кислорода, воды, еды. У них также много работы: предстоит провести много экспериментов. Конечно же, мы не хотим оставлять станцию пустой. Разумеется, когда-то она была пустой в течение нескольких лет, пока туда не прибыли люди. В этом нет большой проблемы. Но надо понимать, что прежде всего это — большой сложный корабль.
Там случаются поломки, и необходимо присутствие людей для контроля над обстановкой. Мы сделаем все возможное, чтобы на борту МКС продолжали находиться космонавты. Все наши специалисты работают над этим и готовят людей, которые будут готовы сменить команду МКС еще до того, как им понадобится помощь», — рассказал он.
Также Хэдфилд рассказал о схожих инцидентах с «Союзами» в 70-80-х годах прошлого века.
«У «Cоюза» были два больших инцидента. В 1983 случилась авария с Владимиром Титовым и Геннадий Стрекаловым на борту. Взрыв тогда произошел на старте. Они даже не оторвались от земли. Система аварийного спасения отстрелила корабль, и они благополучно приземлились.
Но в 1975 Василий Лазарев и Олег Макаров находились в полете дольше. Они двигались над атмосферой, но не достаточно быстро, чтобы оставаться на орбите. Они были довольно высоко, и когда на такой высоте случилась авария, они упали прямо на землю. В подобной ситуации из-за торможения ты, как правило. испытываешь огромную тяжесть. Они испытали в 21 или 22 раза большую перегрузку. То есть им было действительно тяжело физически.
К счастью, движение благополучно замедлилось, парашюты раскрылись, они приземлились и были спасены. Время же, в которое имела место вчерашняя авария, было несколько более благоприятным. Алексей и Ник испытали перегрузку в шесть, семь или восемь сил. А это не сильно отличается от нормы. То есть все зависит от позиции, в которой находится корабль. Он может находиться на старте, может только начать движение к космосу или может находиться уже непосредственно в космосе, при этом двигаясь недостаточно быстро.
Последствия зависят от того, когда именно происходит авария», — рассказал астронавт.
По его словам, симптомом возникновения аварийной ситуации на «Союз МС-10» стала сильная вибрация после отделения первой ступени. Хэдфилд выразил уверенность, что комиссия установит причины аварии.
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