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Система «Союза» спасла экипаж без их участия
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Система «Союза» спасла экипаж без их участия 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 7 1 час назад
Система аварийного спасения отсоединила корабль «Союз МС-10» без участия экипажа, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.
«Неотделение бокового блока первой ступени и «удар» по центральному блоку второй ступени ракеты «Союз-ФГ» привели к потере ориентации связки второй и третьей ступеней с кораблем. Система управления носителя не успела за расчетное время парировать запредельные отклонения, поэтому автоматика систем аварийного спасения включила две пары двигателей ПД860М в головном обтекателе безо всякого участия экипажа», — разъяснил источник в отрасли РИА «Новости».
Собеседник добавил, что двигатели «оторвали» от носителя бытовой отсек и аппарат корабля, поэтому они отправились в баллистический спуск.
Аварийный сигнал поступил из датчиков угловых скоростей, система уловила отклонение траектории полета от заданных значений, сказал источник.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об уникальной системе САС, которая уже дважды спасла жизнь космонавтам.
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