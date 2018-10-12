Система «Союза» спасла экипаж без их участия

Система аварийного спасения отсоединила корабль «Союз МС-10» без участия экипажа, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«Неотделение бокового блока первой ступени и «удар» по центральному блоку второй ступени ракеты «Союз-ФГ» привели к потере ориентации связки второй и третьей ступеней с кораблем. Система управления носителя не успела за расчетное время парировать запредельные отклонения, поэтому автоматика систем аварийного спасения включила две пары двигателей ПД860М в головном обтекателе безо всякого участия экипажа», — разъяснил источник в отрасли РИА «Новости».

Собеседник добавил, что двигатели «оторвали» от носителя бытовой отсек и аппарат корабля, поэтому они отправились в баллистический спуск.

Аварийный сигнал поступил из датчиков угловых скоростей, система уловила отклонение траектории полета от заданных значений, сказал источник.