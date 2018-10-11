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Интернет может «рухнуть» на 48 часов
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Сегодня вечером интернет может «рухнуть». Это продлится до 48 часов 

Российская Газета 54 минуты назад
Фото: Reuters
Определенный процент пользователей Сети вечером в четверг, 11 октября, не сможет открыть необходимые им сайты. На экранах из компьютеров и ноутбуков вместо главной страницы будет появляться сообщение об ошибке.
Как сообщается на официальном сайте организации ICANN, управляющей адресным пространством интернета (то есть доменными именами), это произойдет во время глобального обновления так называемых KSK-ключей.
Эти ключи используются в работе системы DNSSEC. Сама система, в свою очередь, представляет собой расширение безопасности системы доменных имен DNS. Ключи KSK (Key Signing key), используемые в DNSSEC для шифрования записей DNS, обеспечивают невмешательство хакеров в эти записи.
Упрощенно говоря, в записи DNS-сервера говорится, что определенное имя сайта, знакомое пользователю, соответствует тому или иному IP-адресу. Без KSK-ключей злоумышленники могли бы исправить эту запись так, чтобы при вводе знакомого имени сайта пользователь переходил на фальшивый сайт, способный похищать данные, загружать на компьютер вредоносные файлы и так далее.
В ICANN рассчитывают, что последствия смены старых ключей (они были созданы в 2010 году) на новые для пользователей интернета будут минимальными. Однако часть пользователей может в течение 48 часов сталкиваться с ошибками при попытке открыть сайты.
Эксперты "Лаборатории Касперского", в свою очередь, что 11 октября и в последующие дни могут активизироваться мошенники, спекулирующие на данной теме. Они могут запустить вредоносные спам-рассылки, призывающие "сменить браузер" (якобы это избавит от проблем), или открыть фальшивые сайты, предлагающие ввести пароли.
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