В Сети появилось видео аварии «Союза»

В Сети появилось видео момента аварии «Союза»

В Сети опубликовали видео, на котором запечатлен момент аварии ракеты-носителя с кораблем «Союз МС-10» при старте МКС.

Видео опубликовала газета «Московской Комсомолец».

На видео запечатлен момент аварии и состояние космонавтов Овчинина ( Россия ) и Хейга ( США ) перед экстренным приземлением.

Напомним, во время старта «Союза-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с космодрома Байконур произошла авария носителя.

Были озвучены обстоятельства и предварительная причина инцидента. При этом производитель двигателей «Союз» отказался комментировать аварию, а член Российской академии космонавтики им. Циолковского Александр Железняков усомнился в озвученной версии происшествия.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о системе аварийного спасения космонавтов.