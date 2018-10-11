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В Сети появилось видео аварии «Союза»
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В Сети появилось видео момента аварии «Союза» 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
В Сети опубликовали видео, на котором запечатлен момент аварии ракеты-носителя с кораблем «Союз МС-10» при старте МКС.
Видео опубликовала газета «Московской Комсомолец».
На видео запечатлен момент аварии и состояние космонавтов Овчинина (Россия) и Хейга (США) перед экстренным приземлением.
Напомним, во время старта «Союза-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с космодрома Байконур произошла авария носителя.
Были озвучены обстоятельства и предварительная причина инцидента. При этом производитель двигателей «Союз» отказался комментировать аварию, а член Российской академии космонавтики им. Циолковского Александр Железняков усомнился в озвученной версии происшествия.
Космонавт-испытатель Сергей Жуков в комментарии газете ВЗГЛЯД рассказал, что спасло жизни членам экипажа «Союза».
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о системе аварийного спасения космонавтов.
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