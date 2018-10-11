Появилось видео со спасенными космонавтами

Космонавты Алексей Овчинин и Ник Хейг дали каналу RT первое интервью после аварии ракеты-носителя «Союз».

Сегодня в 11:40 ракета «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10» стартовала с казахстанского космодрома «Байконур». Примерно через шесть часов ракета должна была доставить россиянина и американца на Международную космическую станцию, однако на 119-й секунде полета произошла авария.

Овчинин и Хейг покинули «Союз» на спускаемом аппарате и благополучно приземлились в степи Казахстана.

Дмитрий Рогозин. На видеозаписи, опубликованной RT, Хейг слушает то, что ему говорит гендиректор Роскосмоса

«Они входили в атмосферу…» — рассказывает он американцу по-русски.

Овчинин также слушает рассуждения людей в деловых костюмах. При этом к рукам обоих космонавтов подключены медицинские аппараты, вероятно, тонометры для измерения давления.