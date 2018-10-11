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Появилось видео со спасенными космонавтами
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Появилось видео со спасенными космонавтами 

Рамблер + ещё 47 1 час назад
Космонавты Алексей Овчинин и Ник Хейг дали каналу RT первое интервью после аварии ракеты-носителя «Союз».
Сегодня в 11:40 ракета «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10» стартовала с казахстанского космодрома «Байконур». Примерно через шесть часов ракета должна была доставить россиянина и американца на Международную космическую станцию, однако на 119-й секунде полета произошла авария.
Состояние экипажа «Союза» оказалось «не вполне хорошим»
Овчинин и Хейг покинули «Союз» на спускаемом аппарате и благополучно приземлились в степи Казахстана.
На видеозаписи, опубликованной RT, Хейг слушает то, что ему говорит гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Они входили в атмосферу…» — рассказывает он американцу по-русски.
Овчинин также слушает рассуждения людей в деловых костюмах. При этом к рукам обоих космонавтов подключены медицинские аппараты, вероятно, тонометры для измерения давления.
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