Появилось видео со спасенными космонавтами 

Космонавты Алексей Овчинин и Ник Хейг дали каналу RT первое интервью после аварии ракеты-носителя «Союз».
Сегодня в 11:40 ракета «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10» стартовала с казахстанского космодрома «Байконур». Примерно через шесть часов ракета должна была доставить россиянина и американца на Международную космическую станцию, однако на 119-й секунде полета произошла авария.
Овчинин и Хейг покинули «Союз» на спускаемом аппарате и благополучно приземлились в степи Казахстана.
На видеозаписи, опубликованной RT, Хейг слушает то, что ему говорит гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Они входили в атмосферу…» — рассказывает он американцу по-русски.
Овчинин также слушает рассуждения людей в деловых костюмах. При этом к рукам обоих космонавтов подключены медицинские аппараты, вероятно, тонометры для измерения давления.