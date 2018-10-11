В Сети посмеялись над неудачным пуском «Союза»

В сети вычислили виновника аварии «Союза»

Недоосветили (https://t.co/mBnKvKlPgu— Руслан Усачев (@RuslanUsachev) 11 октября 2018 г. Пользователи сети посмеялись над неудачным запуском с Байконура пилотируемого корабля «Союз». Спустя считанные минуты после аварии в соцсетях появились десятки шуток и мемов, посвященных нештатной ситуации.

Все из-за того, что священник не в ту сторону брызгал. Инфа 100% pic.twitter.com/6pgsOUg3BK— РИП Новости (@riarip) 11 октября 2018 г. Некоторые юмористы отметили, что причиной аварии мог стать священник, который некачественно освятил корабль перед запуском.

А ЕСЛИ БЫ НЕ ОКРОПИЛИ ТО ВООБЩЕ ВАШ СОЮЗ РАЗБИЛСЯ БЫ О НЕБЕСНУЮ ТВЕРДЬ pic.twitter.com/rL4F0nl0mV— Лентач (@oldLentach) 11 октября 2018 г. Другие комментаторы решили посмеяться над космонавтом Алексеем Овчининым и астронавтом НАСА Талером Хейгом, которые находились на борту корабля в момент аварии и экстренно приземлились в Казахстане.

Сейчас их везут курить кальян и есть манты— Папин бродяга Мамин симпотяга (@onWoody) 11 октября 2018 г. Шутники вспомнили и историю о дырках от дрели, которые обнаружили в обшивке «Союза» в начале сентября.

Авария произошла на Байконуре во время запуска пилотируемого корабля «Союз». На 119-ой секунде произошло нештатное отключение двигателей носителя.