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Состояние экипажа «Союза» оказалось «не вполне хорошим»
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Появилось видео со спасенными космонавтами

Состояние космонавтов «Союза» оказалось «не вполне хорошим» 

Рамблер + ещё 4 1 час назад
Российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг находятся в «не вполне хорошем» состоянии после аварийной посадки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник на космодроме Байконур.
По словам собеседника агентства, членов экипажа «Союза» уже осмотрели медики. В ближайшее время космонавты вылетят Москву, а затем в Звездный городок.
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Других деталей о состоянии Овчинина и Хейга источник ТАСС не привел.
В NASA сообщили со ссылкой на российских коллег, что состояние здоровья экипажа не вызывает опасений, передает «Интерфакс». Источник на Байконуре заявил агентству, что Овчинину не нужна даже первичная реабилитация — он в отличном состоянии.
По данным, Хейг не поедет в Москву, а отправится прямиком в США.
Одиннадцатого октября при запуске «Союза МС-10» к МКС с Байконура произошла авария. У ракеты-носителя «Союз-ФГ» аварийно отключились двигатели второй ступени. После этого корабль разделился на отсеки и выпустил парашют со спускаемым аппаратом.
Члены экипажа приземлились в казахстанской степи. Сообщалось, что они не получили травм при аварийной посадке, но перегрузки могли отразиться на общем состоянии здоровья.
СМИ называли возможной причиной аварии плохое крепление блоков второй ступени.
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