Состояние экипажа «Союза» оказалось «не вполне хорошим»

Состояние космонавтов «Союза» оказалось «не вполне хорошим»

Российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг находятся в «не вполне хорошем» состоянии после аварийной посадки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник на космодроме Байконур.

По словам собеседника агентства, членов экипажа «Союза» уже осмотрели медики. В ближайшее время космонавты вылетят Москву , а затем в Звездный городок.

Других деталей о состоянии Овчинина и Хейга источник ТАСС не привел.

NASA сообщили со ссылкой на российских коллег, что состояние здоровья экипажа не вызывает опасений, передает «Интерфакс» . Источник на Байконуре заявил агентству, что Овчинину не нужна даже первичная реабилитация — он в отличном состоянии.

По данным, Хейг не поедет в Москву, а отправится прямиком в США.

Одиннадцатого октября при запуске «Союза МС-10» к МКС с Байконура произошла авария. У ракеты-носителя «Союз-ФГ» аварийно отключились двигатели второй ступени. После этого корабль разделился на отсеки и выпустил парашют со спускаемым аппаратом.

Члены экипажа приземлились в казахстанской степи. Сообщалось, что они не получили травм при аварийной посадке, но перегрузки могли отразиться на общем состоянии здоровья.

СМИ называли возможной причиной аварии плохое крепление блоков второй ступени.