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«Роскосмос» отчитался об успешном запуске после аварии
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«Роскосмос» отчитался об успешном запуске после аварии и подчистил концы 

Lenta.ru + ещё 2 30 минут назад
Фото: @roscosmos
Представители «Роскосмоса» опубликовали видео с успешным запуском ракеты «Союз» вскоре после того, как на космодроме Байконур произошла авария. Ролик был доступен на странице корпорации в Twitter, однако вскоре пост удалили из соцсети.
Скриншот страницы @roscosmos
В посте «Роскосмоса» сообщалось, что на 287 секунде после запуска вторая ступень ракеты-носителя штатно отделилась. На видео же была показана 3D-графика того, как это должно происходить в космосе.
11 октября стало известно, что на Байконуре произошло внештатное отключение двигателей носителя на 119-й секунде во время старта ракеты «Союз». Экипаж ракеты аварийно приземлился в Казахстане. На борту находились российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт НАСА Талер Хейг.
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