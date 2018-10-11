«Роскосмос» отчитался об успешном запуске после аварии и подчистил концы

Представители «Роскосмоса» опубликовали видео с успешным запуском ракеты «Союз» вскоре после того, как на космодроме Байконур произошла авария. Ролик был доступен на странице корпорации в Twitter, однако вскоре пост удалили из соцсети.

Скриншот страницы @roscosmos

В посте «Роскосмоса» сообщалось, что на 287 секунде после запуска вторая ступень ракеты-носителя штатно отделилась. На видео же была показана 3D-графика того, как это должно происходить в космосе.