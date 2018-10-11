Все пилотируемые пуски в России приостановили

Все пилотируемые пуски в России приостановлены из-за аварии «Союза»

Все пилотируемые пуски России приостановлены в связи с аварией во время старта «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с двумя членами экипажа на борту, сообщи источник в космической отрасли.

Само руководство «Роскосмоса» после аварии продолжает оставаться на наблюдательном пункте, и к месту падения не выехало. В настоящее время на Байконуре идет сбор информации с измерительных пунктов и аналитического центра, ведется анализ информации с ракеты. Предварительные причины аварии ракеты могут стать известны в течение ближайших часов.

Источник уточнил, что в последний раз аналогичная ситуация произошла 23 сентября 1983 года с космонавтами Владимиром Титовым и Геннадием Стрекаловым.

Напомним, во время старта «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с двумя членами экипажа на борту с космодрома Байконур произошла авария носителя. Экипаж корабля приземлился в Казахстане. Российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг испытали очень сильные перегрузки, но они живы.

Алексей Овчинин — 47-летний российский космонавт-испытатель отряда космонавтов «Роскосмоса», Герой России. Совершил космический полёт на транспортном пилотируемом корабле «Союз ТМА-20М» в марте-сентябре 2016 года к Международной космической станции. Участник основных космических экспедиций МКС-47/МКС-48. Продолжительность полёта составила 172 суток 03 часа 47 минут 15 секунд.

Тайлер Хейг — 43-летний астронавт НАСА , был выбран в качестве космонавта в 2013 году и завершил обучение в 2015 году. Был назначен летным инженером для экспедиции 57/58, до этого опыта космических полетов не имел.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о системе аварийного спасения САС: 35 лет назад, 26 сентября 1983 года, летчики-космонавты СССР Владимир Титов и Геннадий Стрекалов стали невольными ее испытателями. Взрыв на стартовой площадке ракеты-носителя «Союз-У» едва не сжег заживо экипаж корабля «Союз Т-10», но сработала САС.