Все пилотируемые пуски в России приостановили

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Все пилотируемые пуски в России приостановлены из-за аварии «Союза» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 101 56 минут назад
Все пилотируемые пуски России приостановлены в связи с аварией во время старта «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с двумя членами экипажа на борту, сообщи источник в космической отрасли.
Он добавил, что «Роскосмос» после аварии сформирует комиссию с участием производителя — РКК «Энергия», передает РИА «Новости».
Само руководство «Роскосмоса» после аварии продолжает оставаться на наблюдательном пункте, и к месту падения не выехало. В настоящее время на Байконуре идет сбор информации с измерительных пунктов и аналитического центра, ведется анализ информации с ракеты. Предварительные причины аварии ракеты могут стать известны в течение ближайших часов.
Источник уточнил, что в последний раз аналогичная ситуация произошла 23 сентября 1983 года с космонавтами Владимиром Титовым и Геннадием Стрекаловым.
Напомним, во время старта «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с двумя членами экипажа на борту с космодрома Байконур произошла авария носителя. Экипаж корабля приземлился в Казахстане. Российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг испытали очень сильные перегрузки, но они живы.
Алексей Овчинин — 47-летний российский космонавт-испытатель отряда космонавтов «Роскосмоса», Герой России. Совершил космический полёт на транспортном пилотируемом корабле «Союз ТМА-20М» в марте-сентябре 2016 года к Международной космической станции. Участник основных космических экспедиций МКС-47/МКС-48. Продолжительность полёта составила 172 суток 03 часа 47 минут 15 секунд.
Тайлер Хейг — 43-летний астронавт НАСА, был выбран в качестве космонавта в 2013 году и завершил обучение в 2015 году. Был назначен летным инженером для экспедиции 57/58, до этого опыта космических полетов не имел.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о системе аварийного спасения САС: 35 лет назад, 26 сентября 1983 года, летчики-космонавты СССР Владимир Титов и Геннадий Стрекалов стали невольными ее испытателями. Взрыв на стартовой площадке ракеты-носителя «Союз-У» едва не сжег заживо экипаж корабля «Союз Т-10», но сработала САС.
«Через четыре секунды мы попросту бы сгорели, — вспоминал командир корабля Владимир Титов. — Эти четыре секунды отделяли нас от посмертного звания Героев Советского Союза, но сработала САС: наш спускаемый аппарат отбросило километра на четыре в сторону. Перегрузки испытали на пределе человеческих возможностей — порядка 16g, но приземлились успешно. В левый иллюминатор увидели, как полыхала стартовая площадка, что-то еще взрывалось — ужасное зрелище. На несколько километров вокруг старта степь заливал неестественный свет, а пламя, вздымавшееся над стартовым комплексом, было красно-черным».
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