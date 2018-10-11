Старт «Союза» с новым экипажем закончился аварией

Во время пуска российской ракеты-носителя «Союз» произошла авария, сообщает ТАСС

По словам корреспондента агентства, присутствовавшего на наблюдательном пункте космодрома «Байконур», после старта ракеты с двумя космонавтами на борту, диктор сообщил об «аварии носителя» и переходе экипажа в режим баллистического спуска. Других подробностей произошедшего ТАСС не приводит.

По информации ТАСС, космонавты «Союза» сумели покинуть ракету на спускаемом аппарате, который уже приземлился в степи Казахстана. Экипаж вышел на связь, сообщив, что не пострадал.

По словам собеседника «Интерфакса» на космодроме, причиной аварии могло стать непредвиденное отключение двигателей второй ступени, после чего сработал аварийный маяк, а корабль разделился на отсеки и выпустил парашют.