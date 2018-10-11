Ещё
Старт «Союза» с новым экипажем закончился аварией
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Стала известна судьба экипажа упавшего "Союза"
Стала известна судьба экипажа упавшего "Союза"

Старт «Союза» с новым экипажем закончился аварией 

Рамблер 40 минут назад
Во время пуска российской ракеты-носителя «Союз» произошла авария, сообщает ТАСС.
По словам корреспондента агентства, присутствовавшего на наблюдательном пункте космодрома «Байконур», после старта ракеты с двумя космонавтами на борту, диктор сообщил об «аварии носителя» и переходе экипажа в режим баллистического спуска. Других подробностей произошедшего ТАСС не приводит.
«Союз» упорно сверлили прямо в космосе
По информации ТАСС, космонавты «Союза» сумели покинуть ракету на спускаемом аппарате, который уже приземлился в степи Казахстана. Экипаж вышел на связь, сообщив, что не пострадал.
По словам собеседника «Интерфакса» на космодроме, причиной аварии могло стать непредвиденное отключение двигателей второй ступени, после чего сработал аварийный маяк, а корабль разделился на отсеки и выпустил парашют.
В 11:40 ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10» стартовала с «Байконура». К 17:44 ракета должна была доставить на Международную космическую станцию российского и американского космонавтов Алексея Овчинина и Ника Хейга.
Комментарии189
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жена депутата перекрыла МКАД ради славы127
Россия покидает ПАСЕ669
Кадырова «вывел из себя» чеченец в московском метро505
Жена депутата перекрыла МКАД ради съемок клипа60
По прозвищу Зверь: каннибал рассказал, как убивал и ел1
Видео
01:23
Стала известна судьба экипажа упавшего «Союза»
Наука и техника Происшествия
01:58
Старт «Союза» с новым экипажем закончился аварией
Наука и техника Происшествия
01:20
По прозвищу Зверь: каннибал рассказал, как убивал и ел
Происшествия Статьи
01:17
Украина похвасталась БТР с американскими двигателями
Армия Оружие
00:43
Россию пригрозили исключить из Совета Европы
В мире Политика
03:00
Захарова объяснила цель «расследований» Bellingcat
Политика
01:07
Лукашенко оценил идею присоединения к России
В мире СНГ
00:31
В Италии оленю помогли выбраться из реки
Общество
00:35
«Русские нас переигрывают»: генерал о фото из Сирии
Армия Ближний Восток
05:16
Россия покидает ПАСЕ
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение