Старт «Союза» с новым экипажем закончился аварией 

Во время пуска российской ракеты-носителя «Союз» произошла авария, сообщает ТАСС.
По словам корреспондента агентства, присутствовавшего на наблюдательном пункте космодрома «Байконур», после старта ракеты с двумя космонавтами на борту, диктор сообщил об «аварии носителя» и переходе экипажа в режим баллистического спуска. Других подробностей произошедшего ТАСС не приводит.
По информации ТАСС, космонавты «Союза» сумели покинуть ракету на спускаемом аппарате, который уже приземлился в степи Казахстана. Экипаж вышел на связь, сообщив, что не пострадал.
По словам собеседника «Интерфакса» на космодроме, причиной аварии могло стать непредвиденное отключение двигателей второй ступени, после чего сработал аварийный маяк, а корабль разделился на отсеки и выпустил парашют.
В 11:40 ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10» стартовала с «Байконура». К 17:44 ракета должна была доставить на Международную космическую станцию российского и американского космонавтов Алексея Овчинина и Ника Хейга.