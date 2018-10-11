Обнаружен новый вид «взрывающихся муравьев»

Когда «взрывающиеся муравьи» оказываются перед «врагом», они… делают именно то, о чем говорит их название, — «взрываются». Исследователи решили изучить этих необычных насекомых более подробно: в результате было обнаружено множество видов, включая один новый, ранее неизвестный науке.

Некоторые муравьи, как известно, могут обладать удивительными способностями — строить башни при помощи своих тел, уносить раненых с поля боя и даже оказывать "медицинскую помощь"… Однако есть еще и такие муравьи, что убивают себя, чтобы спасти колонию в случае опасности.

Речь идет о так называемых «взрывающихся муравьях», обитающих в Юго-Восточной Азии. Оказавшись перед хищным насекомым, рабочий муравей может резко сократить мышцы брюшка, тем самым разорвать его и выпустить липкую и токсичную жидкость, способную остановить или убить «врага»; муравей после этого умирает, но возможно, ему удается защитить колонию.

О «взрывающихся муравьях» ученые знают уже более столетия. Некоторые виды таких насекомых были задокументированы еще в первой половине XX века; для них даже была создана особая видовая группа — Colobopsis cylindrica. Однако, как ни странно, с 1935 года не было описано ни одного нового вида таких муравьев — что, впрочем, изменилось благодаря новому исследованию.

Международная группа ученых предприняла экспедицию на остров Борнео в Юго-Восточной Азии (остров разделен между тремя государствами — Индонезией, Малайзией и Брунеем). В результате исследования, опубликованного в журнале ZooKeys, было идентифицировано 15 различных видов «взрывающихся муравьев», включая один совершенно новый, ранее неизвестный науке. Об исследовании кратко сообщает портал Gizmodo.

Новый вид получил название Colobopsis explodens, и, кроме того, специалисты решили выбрать его в качестве модельного, референсного вида, то есть, его продолжат изучать более подробно. Рабочие муравьи данного вида убивали себя при появлении опасности, разрывая тело и разбрызгивая секрет. Исследователи отмечают, что такое поведение свойственно только для рабочих муравьев; ученым при этом удалось обнаружить и другие необычные касты — например, «привратников», которые с помощью большой, похожей на пробку головы могут заблокировать вход в гнездо.

По словам авторов работы, этих необычных «взрывающихся муравьев» предстоит исследовать в будущем. В частности, специалистам необходимо подробней изучить поведение таких насекомых, их химический профиль, микробиологию, анатомию и эволюцию.