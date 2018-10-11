В России научились выращивать мясо в пробирке

В Петербурге ученые научились выращивать мясо в пробирке

Ученые Санкт-Петербургского университета информационных технологий, механики и оптики вырастили в пробирке искусственное мясо.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе вуза, специалисты научились выращивать в биореакторах цепочки пептидов и аминокислот, при этом продукт, выращенный в виде клеток, никогда не был частью живого существа. По словам ученых, получение исходных клеток от животных необходимо лишь один раз, после чего клетки продолжают культивировать себя самостоятельно.

СМИ уже заговорили о промышленном выращивании мяса, что в перспективе сможет решить проблемы продовольственной безопасности. Однако директор НИИ биоинженерии университета Майя Успенская предупреждает: до производства мяса в массовых масштабах еще очень далеко. Исследователям пока удается экспериментально выращивать лишь малое количество мяса в пробирке. Широкомасштабное производство такого продукта потребует увеличения добавок искусственных гормонов в биологическую культуру. Кроме того, пока не существует технологий создания искусственного мяса без применения антибиотиков для предупреждения в нем развития всякого рода инфекций.

Другие эксперты считают, что массового производства искусственного мяса вообще не будет, так это несет угрозу разорения аграрному сектору.