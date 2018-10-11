NASA сфотографировало «глаз» урагана «Майкл»

NASA сфотографировало из космоса «глаз» урагана «Майкл»

В результате буйства стихии, без электричества остались более 300 тысяч домов и владений.

NASA обнародовало фото «глаза урагана „Майкл“» — так специалисты прокомментировали сделанный снимок.

Ранее сообщалось, что «Майкл» обрушился на побережье Флориды. Скорость ветра в районе буйства стихии достигала 240 километров в час. Урагану была присвоена четвертая степень из пяти возможных по шкале Саффира — Симпсона

Согласно уточненным данным, жертвами «Майкла» стали два человека.

В настоящий момент известно, что ураган ослаб до тропического шторма. Скорость ветра снизилась до 120 км/ч.

По информации СМИ, во Флориде, Алабаме и Джорджии без электричества остались более 300 тысяч домов и владений. В этих американских штатах эвакуировано около 400 тысяч человек.

Примерная сумма ущерба, нанесенного стихией, оценивается в 30 миллиардов долларов.