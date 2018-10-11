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NASA сфотографировало «глаз» урагана «Майкл»
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Стала известна судьба экипажа упавшего "Союза"

NASA сфотографировало из космоса «глаз» урагана «Майкл» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: NASA
В результате буйства стихии, без электричества остались более 300 тысяч домов и владений.
NASA обнародовало фото «глаза урагана „Майкл“» — так специалисты прокомментировали сделанный снимок.
Ранее сообщалось, что «Майкл» обрушился на побережье Флориды. Скорость ветра в районе буйства стихии достигала 240 километров в час. Урагану была присвоена четвертая степень из пяти возможных по шкале Саффира — Симпсона
Согласно уточненным данным, жертвами «Майкла» стали два человека.
В настоящий момент известно, что ураган ослаб до тропического шторма. Скорость ветра снизилась до 120 км/ч.
По информации СМИ, во Флориде, Алабаме и Джорджии без электричества остались более 300 тысяч домов и владений. В этих американских штатах эвакуировано около 400 тысяч человек.
Примерная сумма ущерба, нанесенного стихией, оценивается в 30 миллиардов долларов.
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