Ещё
Россия отправит в космос первого космонавта из ОАЭ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Стала известна судьба экипажа упавшего "Союза"
Стала известна судьба экипажа упавшего "Союза"

Роскосмос подписал контракт на полет на МКС первого космонавта из ОАЭ 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Роскосмос подписал с ОАЭ контракт на полет на космическом корабле "Союз МС-09" на МКС космонавта из этой страны, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
Ранее сообщалось, что кандидат из ОАЭ приступил к подготовке к полету на Международную космическую станцию в сентябре 2018 года.
"На Байконуре с руководством космического центра ОАЭ подписали контракт на подготовку и организацию полёта на МКС первого эмиратского космонавта", — написал Рогозин в Twitter.
Последние новости
"Потопят в Гибралтаре": эксперт оценил шансы США на морскую блокаду РФ Кокорин и Мамаев: футболистов подставили зарвавшиеся мажоры В соцсетях обсуждают "смартфон" на фото 1943 года
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Старт «Союза» с новым экипажем закончился аварией218
Жена депутата перекрыла МКАД ради славы129
Россия покидает ПАСЕ682
Жена депутата перекрыла МКАД ради съемок клипа61
Кадырова «вывел из себя» чеченец в московском метро509
Видео
01:23
Стала известна судьба экипажа упавшего «Союза»
Наука и техника Происшествия
01:58
Старт «Союза» с новым экипажем закончился аварией
Наука и техника Происшествия
01:20
По прозвищу Зверь: каннибал рассказал, как убивал и ел
Происшествия Статьи
01:17
Украина похвасталась БТР с американскими двигателями
Армия Оружие
00:43
Россию пригрозили исключить из Совета Европы
В мире Политика
03:00
Захарова объяснила цель «расследований» Bellingcat
Политика
01:07
Лукашенко оценил идею присоединения к России
В мире СНГ
00:31
В Италии оленю помогли выбраться из реки
Общество
00:35
«Русские нас переигрывают»: генерал о фото из Сирии
Армия Ближний Восток
05:16
Россия покидает ПАСЕ
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение