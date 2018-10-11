Россия отправит в космос первого космонавта из ОАЭ

Роскосмос подписал контракт на полет на МКС первого космонавта из ОАЭ

Роскосмос подписал с ОАЭ контракт на полет на космическом корабле "Союз МС-09" на МКС космонавта из этой страны, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин

Ранее сообщалось, что кандидат из ОАЭ приступил к подготовке к полету на Международную космическую станцию в сентябре 2018 года.