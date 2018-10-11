Россия отправит в космос первого космонавта из ОАЭ

Роскосмос подписал с ОАЭ контракт на полет на космическом корабле "Союз МС-09" на МКС космонавта из этой страны, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
Ранее сообщалось, что кандидат из ОАЭ приступил к подготовке к полету на Международную космическую станцию в сентябре 2018 года.
"На Байконуре с руководством космического центра ОАЭ подписали контракт на подготовку и организацию полёта на МКС первого эмиратского космонавта", — написал Рогозин в Twitter.
На Байконуре с руководством космического центра ОАЭ подписали контракт на подготовку и организацию полёта на МКС первого эмиратского космонавта pic.twitter.com/83QtQ7z30A— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 11 октября 2018 г.