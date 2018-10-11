В России допустили существование инопланетян

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Глава ИНАСАН допустил существование инопланетных цивилизаций 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: Reuters
Директор института астрономии РАН (ИНАСАН) Дмитрий Бисикало заявил, что допускает существование множества разумных инопланетных цивилизаций за пределами Солнечной системы, отметив, что инопланетяне просто "не хотят выходить на связь".
"Я допускаю существование внеземных разумных цивилизаций. Наша цивилизация ведь существует, по аналогии с ней могут быть и другие, и скорее всего, их много. Профессор астрономии и астрофизики калифорнийского университета Санта-Круз доктор Фрэнк Дрейк в 1960 году вывел формулу, которая позволяет рассчитать количество внеземных цивилизаций, с которыми мы могли бы вступить в контакт. Согласно формуле, их множество", — рассказал Бисикало в интервью РИА Новости.
Он отметил, что человечество до сих пор не нашло доказательств существования инопланетного разума потому, что "инопланетяне не хотят выходить на связь". Вторая причина может заключаться в довольно коротком времени жизни цивилизации — ее короткой активности, пояснил Бисикало.
"Например, наша цивилизация до начала ХХ века вообще ничего дополнительно не излучала. Сейчас Земля изобилует электронными сигналами в разных диапазонах, но общая тенденция заключается в уменьшении потерь и, следовательно, в уменьшении уровня сигнала", — сказал он.
По его словам, после открытия экзопланет рассуждения о существовании других цивилизаций перешли в практическую экспериментальную плоскость. Бисикало пояснил, что сейчас одна из актуальнейших задач — определение и поиск возможных биомаркеров в космосе, то есть свидетельств существования жизни. Биомаркерами являются кислород, озон, метан, но их наличие на экзопланете еще не гарантирует присутствия там жизни, отметил он.
"Важно отметить, что многие биомаркеры проявляются в ультрафиолетовой области спектра, изучением которой будет заниматься космическая обсерватория "Спектр— УФ", которую мы запустим на орбиту в 2024 году. Возможно, с ее помощью мы увидим что-то действительно интересное", — добавил Бисикало.
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