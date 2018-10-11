Опубликована последняя статья Стивена Хокинга

Работавшие с умершим в марте 2018 года британским физиком-теоретиком Стивеном Хокингом ученые опубликовали написанную незадолго до его смерти совместную работу. Она посвящена парадоксу Хокинга об исчезновении информации в результате формирования, излучения и распада черных дыр. Препринт доступен на сервере arXiv.org.

Известный физик-теоретик, космолог и популяризатор науки Стивен Хокинг скончался 14 марта 2018 года в возрасте 76 лет. Он внес важный вклад в физику черных дыр, основной из которых — теоретическое открытие излучения Хокинга или испарения черных дыр, то есть процесса испускания различных частиц черными дырами. Последние десятилетия он занимался так называемым парадоксом Хокинга. Этим термином описывают кажущееся противоречие между однородностью излучения Хокинга, которое практически не содержит информации, и существованием исходной информацией о веществе, которое сформировало черную дыру. С первого взгляда получается, что информация о попавших в черную дыру частицах исчезает бесследно, что противоречит квантовой механике.

Новая работа была завершена всего за несколько дней до смерти ученого, но только сейчас оформлена в виде статьи и опубликована. Она посвящена как раз парадоксу Хокинга. Согласно полученным результатам, некоторая информация об упавших в черную дыру телах все-таки сохраняется. Если черная дыра поглощает объект, то меняется ее температура и энтропия. В свежей работе показывается, что энтропия черной дыры может быть связана со свойствами фотонов в непосредственной близости от нее.

Тем не менее, ученые пока не смогли разрешить парадокс Хокинга. «Мы не знаем, отвечает ли энтропия черной дыры за все, что потенциально могло в нее попасть, поэтому это всего лишь один шаг на долгом пути, — комментирует соавтор работы Малькольм Перри из Кембриджского университета (Великобритания). — Если брошу что-нибудь в черную дыру, вся ли информация об этом сохранится у горизонта событий? Если только половина или даже 99%, то это недостаточно для разрешения информационного парадокса».