Ещё
Опубликована последняя статья Стивена Хокинга
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опубликована последняя статья Стивена Хокинга 

Индикатор + ещё 7 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Работавшие с умершим в марте 2018 года британским физиком-теоретиком Стивеном Хокингом ученые опубликовали написанную незадолго до его смерти совместную работу. Она посвящена парадоксу Хокинга об исчезновении информации в результате формирования, излучения и распада черных дыр. Препринт доступен на сервере arXiv.org.
Известный физик-теоретик, космолог и популяризатор науки Стивен Хокинг скончался 14 марта 2018 года в возрасте 76 лет. Он внес важный вклад в физику черных дыр, основной из которых — теоретическое открытие излучения Хокинга или испарения черных дыр, то есть процесса испускания различных частиц черными дырами. Последние десятилетия он занимался так называемым парадоксом Хокинга. Этим термином описывают кажущееся противоречие между однородностью излучения Хокинга, которое практически не содержит информации, и существованием исходной информацией о веществе, которое сформировало черную дыру. С первого взгляда получается, что информация о попавших в черную дыру частицах исчезает бесследно, что противоречит квантовой механике.
Новая работа была завершена всего за несколько дней до смерти ученого, но только сейчас оформлена в виде статьи и опубликована. Она посвящена как раз парадоксу Хокинга. Согласно полученным результатам, некоторая информация об упавших в черную дыру телах все-таки сохраняется. Если черная дыра поглощает объект, то меняется ее температура и энтропия. В свежей работе показывается, что энтропия черной дыры может быть связана со свойствами фотонов в непосредственной близости от нее.
Тем не менее, ученые пока не смогли разрешить парадокс Хокинга. «Мы не знаем, отвечает ли энтропия черной дыры за все, что потенциально могло в нее попасть, поэтому это всего лишь один шаг на долгом пути, — комментирует соавтор работы Малькольм Перри из Кембриджского университета (Великобритания). — Если брошу что-нибудь в черную дыру, вся ли информация об этом сохранится у горизонта событий? Если только половина или даже 99%, то это недостаточно для разрешения информационного парадокса».
Индикатор: последние новости
«Союз» с космонавтами потерпел аварию Лучшее за день. 9 октября На фестивале науки в МГУ прочитают 400 открытых лекций
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ведущий НТВ не выдержал оскорблений и выгнал гостя350
Красавицу-модель хладнокровно застрелили за рулем18
Коллеги придумали Андреевой обидное прозвище101
Ошибка разведчика: полковник СВР умер в своей квартире15
Путин озвучил Эстонии условие для мира418
Видео
02:21
Старт «Союза» с новым экипажем закончился аварией
Наука и техника Происшествия
01:23
Стала известна судьба экипажа упавшего «Союза»
Наука и техника Происшествия
03:36
Крушение «Союза» вылилось в уголовное дело
Криминал Войска
00:47
«Не трогайте маму»: ведущий НТВ выгнал гостя из студии
Общество Статьи
00:25
Миллиардер из Нью-Йорка: Трампу нашли врага
В мире Статьи
05:36
Такая ПАСЕ нам не нужна: Совет Европы грозит России
Политика Статьи
00:46
«Богатые русские дети» выкинули пачку денег в толпу
Общество
01:49
Порошенко пошел по стопам Гитлера
В мире Украина
01:46
Украинская церковь получила новый статус
В мире Другое
00:49
Состояние экипажа «Союза» оказалось «не вполне хорошим»
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение