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В NASA гордятся сотрудничеством с «Роскосмосом»
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В NASA гордятся сотрудничеством с «Роскосмосом» 

RT на русском + ещё 29 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава миссии МКС в NASA Кенни Тодд в ходе пресс-конференции, посвящённой инциденту с кораблём «Союз МС-10», заявил, что в агентстве гордятся сотрудничеством с российской госкорпорацией «Роскосмос».
«На протяжении последних нескольких лет мы полагались на русских в доставке астронавтов в космос, и это партнёрство продолжает расти… Мы очень гордимся отношениями, которые NASA и «Роскосмос» выстраивали на протяжении многих лет», — цитирует его РИА Новости.
11 октября во время старта ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблём «Союз МС-10» с новым экипажем МКС произошла авария носителя.
Как стало известно позднее, авария была зафиксирована на 165-й секунде полёта.
Состояние российского космонавта Алексея Овчинина и американского астронавтра Ника Хейга оценивается как удовлетворительное, в ходе ЧП они не получили травм.
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