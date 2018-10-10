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Пробы с «Союза» передали криминалистам
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Пробы с «Союза» передали криминалистам 

Газета.Ru + ещё 5 1 час назад
Мазки с внутренней поверхности бытового отсека корабля "Союз МС-09", в котором было обнаружено отверстие, переданы криминалистам. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
По данным агентства, экспертам также передали стоявший в корабле пылевой фильтр.
Как отмечается, криминалисты взяли пробы с летных скафандров экипажа "Союз МС-08", который вернулся с Международной космической станции.
Ранее СМИ сообщили, что экипаж корабля "Союз МС-08" привез на Землю пылевой фильтр с космического корабля "Союз МС-09".
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