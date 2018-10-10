Пробы с «Союза» передали криминалистам

Мазки с внутренней поверхности бытового отсека корабля "Союз МС-09", в котором было обнаружено отверстие, переданы криминалистам. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

По данным агентства, экспертам также передали стоявший в корабле пылевой фильтр.

Как отмечается, криминалисты взяли пробы с летных скафандров экипажа "Союз МС-08", который вернулся с Международной космической станции.

Ранее СМИ сообщили, что экипаж корабля "Союз МС-08" привез на Землю пылевой фильтр с космического корабля "Союз МС-09".