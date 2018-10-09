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В России захотели установить на Луне радиотелескоп
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Петербургские ученые прорабатывают концепцию установки на Луне радиотелескопа 

ТАСС 43 минуты назад
Фото: NASA
Сотрудники Института прикладной астрономии РАН разрабатывают концепцию создания на Луне радиотелескопа. Об этом ТАСС сообщил директор института Дмитрий Иванов.
"Следующий объект в Солнечной системе, который человечество пытается освоить, — это Луна. Сейчас все космические страны активно в этом направлении работают. Как и на Земле, там нужна будет навигация, поэтому у нас есть идея поставить на Луне радиотелескоп, который будет работать по удаленным космическим объектам (квазарам) совместно с радиообсерваториями, расположенными на Земле. Мы прорабатываем концепцию, технически это реализуемо", — рассказал Иванов ТАСС.
По его словам, получение сигнала с удаленных внегалактических объектов и их обработка позволит уточнить данные о траектории движения Луны, взаимном движении Земли и ее единственного естественного спутника. Эта информация будет важна при реализации любых проектов, связанных с освоением Луны.
По словам Иванова, сотрудники института предложат данный проект для включения в следующую космическую программу России.
"Перспективы реализации проекта — это около 2030 года. Сейчас космическая программа сформирована до 2025 года. В следующую космическую программу мы будем просить включить", — сказал Иванов.
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