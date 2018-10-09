В России захотели установить на Луне радиотелескоп

Петербургские ученые прорабатывают концепцию установки на Луне радиотелескопа

Сотрудники Института прикладной астрономии РАН разрабатывают концепцию создания на Луне радиотелескопа. Об этом ТАСС сообщил директор института Дмитрий Иванов.

"Следующий объект в Солнечной системе, который человечество пытается освоить, — это Луна. Сейчас все космические страны активно в этом направлении работают. Как и на Земле, там нужна будет навигация, поэтому у нас есть идея поставить на Луне радиотелескоп, который будет работать по удаленным космическим объектам (квазарам) совместно с радиообсерваториями, расположенными на Земле. Мы прорабатываем концепцию, технически это реализуемо", — рассказал Иванов ТАСС.

По его словам, получение сигнала с удаленных внегалактических объектов и их обработка позволит уточнить данные о траектории движения Луны, взаимном движении Земли и ее единственного естественного спутника. Эта информация будет важна при реализации любых проектов, связанных с освоением Луны.

По словам Иванова, сотрудники института предложат данный проект для включения в следующую космическую программу России.