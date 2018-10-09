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Уровень океана через 300 лет поднимется на 15 метров
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Уровень Мирового океана к 2300 году поднимется на 15 метров 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Климатологи в ходе исследования установили, что уровень Мирового океана может подняться на 2,4 метра к 2100 году. А к 2300 году он увеличится на 15 метров.
Эксперты говорят, что эти изменения могут быть очень опасны для островных государств. Если эти данные верны, то затопление грозит и всем прибрежным территориям мировых держав.
Ученые предупреждают, что если уже сейчас не начать работать над решением проблемы выбросов парниковых газов, то затопление неминуемо.
Уже сейчас есть данные, что с 1993 года уровень уровень Мирового океана вырос на 77,1 миллиметров. Этому поспособствовало таяние ледников в Гренландии и Антарктике.
Кроме того, эксперты предупредили о постепенном разрушении самого толстого льда в Арктике, сообщили на сайте EurekAlert!.
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