Уровень океана через 300 лет поднимется на 15 метров

Уровень Мирового океана к 2300 году поднимется на 15 метров

Климатологи в ходе исследования установили, что уровень Мирового океана может подняться на 2,4 метра к 2100 году. А к 2300 году он увеличится на 15 метров.

Эксперты говорят, что эти изменения могут быть очень опасны для островных государств. Если эти данные верны, то затопление грозит и всем прибрежным территориям мировых держав.

Ученые предупреждают, что если уже сейчас не начать работать над решением проблемы выбросов парниковых газов, то затопление неминуемо.

Уже сейчас есть данные, что с 1993 года уровень уровень Мирового океана вырос на 77,1 миллиметров. Этому поспособствовало таяние ледников в Гренландии и Антарктике.

Кроме того, эксперты предупредили о постепенном разрушении самого толстого льда в Арктике, сообщили на сайте EurekAlert!.