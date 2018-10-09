Глава НАСА рассказал о жизни на Марсе

Глава НАСА рассказал о возможном существовании жизни на Марсе

Джим Брайденстайн, глава НАСА , не исключил существования жизни на Марсе, и отметил, что ее открытие "навсегда изменит" отношение стран мира к изучению космоса. Он рассказал об этом на лекции в Фундаментальной библиотеке МГУ

"Меня назначили администратором НАСА совсем недавно, этой весной, и в последующие пять месяцев я уже стал свидетелем потрясающих открытий, которые совершают и российские, и американские ученые. Они радикально изменили наши представления о Марсе, обнаружив следы флуктуаций концентрации метана в его атмосфере", — заявил Брайденстайн.

Следы жизни

Как отметил глава космического агентства , эти колебания "идеальным образом совпадали" с тем, как сменяли друг друга летние и зимние сезоны на Марсе. По его словам, это пока не позволяет говорить о существовании жизни на красной планете, но заметно повышает вероятность ее существования, вкупе с некоторыми другими открытиями, такими как отложения сложной органики, недавно найденные марсоходом Curiosity.

Впервые метан на Марсе был обнаружен в 1969 году с борта зонда "Маринер-7", однако тогда это открытие посчитали ложным срабатыванием. Повторно и на этот раз по-настоящему марсианский метан был открыт в 2003 году группой астрономов под руководством Владимира Краснопольского с помощью телескопа CFHT, установленного на Гавайских островах.

Это стало настоящей сенсацией — на Земле почти все запасы этого газа в атмосфере носят биологическое происхождение, и он быстро разрушается в результате взаимодействия его молекул с солнечными лучами и кислородом. По этой причине Краснопольский и многие сторонники его теории сразу предположили, что источником марсианского метана могут быть марсианские микробы.

Метан может появляться при извержении вулканов или разложении остатков растений, но оба эти механизма не могут работать на Марсе, где нет признаков вулканической активности. Существуют и другие возможные небиологические источники, к примеру, геотермальные реакции и клатраты, и ни один из них пока не определен как "главный подозреваемый". Решить эту задачу предстояло марсоходу Curiosity, отправленному на красную планету в 2011 году.

Новые горизонты НАСА

Когда Curiosity впервые "принюхался" и проанализировал состав воздуха и содержимое почвы Марса в 2012 и в 2013 годах, ученым не удалось найти в них следов метана. Однако буквально через несколько месяцев датчики ровера зафиксировали сразу несколько всплесков в концентрации метана.

Впервые научная команда Curiosity решилась заявить об этом открытии в декабре 2014 года, и представила свои выводы в журнале Science в январе 2015 года. Это заявление сразу вызвало массу критики со стороны ряда других планетологов. Они посчитали метан побочным продуктом работы самого марсохода, результатом утечки одного из реактивов из его лаборатории SAM, или же следами каких-то "неживых" процессов в почве Марса.

Летом этого года ученые НАСА представили результаты повторных замеров, однозначно показавших, что следы метана были настоящими, и что его концентрация менялась вместе с сезонами года. Это в очередной раз показало, что Марс был потенциально обитаемой планетой в прошлом и может оставаться таким даже сегодня.

Как считает Брайденстайн, если реальные следы жизни или живые микробы будут найдены на Марсе, то это открытие радикально и навсегда изменит то, как правительства всех стран мира смотрят на изучение дальнего космоса и перспективы колонизации планет.