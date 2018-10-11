Открыта одна из первых звезд Вселенной

Международная команда ученых при помощи инструмента Megacam на телескопе "Канада-Франция-Гавайи" обнаружила редкую и древнюю звезду с очень низким содержанием тяжелых элементов.

Как сообщает Astronomy Cmarchesin, открытие было сделано командой проекта Pristine, возглавляемой Николасом Мартином из Страсбургского университета и Эльзой Старкенбург из Института астрофизики имени Лейбница. Эти исследователи специализируются на поиске самых ранних звезд Вселенной.

К таковым они отнесли и открытый объект, получивший название Pristine 221. Эта звезда практически лишена тяжелых элементов, что говорит о ее почтенном возрасте. Она относится к первому поколению. Эти звезды формировались из "легкого" газа и не вобрали в себя остатки "умерших" предшественников.

Ранняя Вселенная содержала почти исключительно водород и гелий. На протяжении всей жизни в ядре любой звезды происходят реакции, создающие более тяжелые элементы, например, углерод, кислород, кальций и железо. Когда звезды взрываются, то насыщают пространство "тяжелыми" элементами.

"Обогащенный" ими газ служит материалом для рождения следующего поколения объектов. Чем меньше в составе звезды тяжелых элементов, тем она старше. Судя по этому показателю, объект Pristine 221 является одним из древнейших, известных науке.

Исследователи полагают, что детальное изучение открытой звезды позволит пересмотреть известные модели звездообразования.