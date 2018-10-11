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Пользователей WhatsApp предупредили о хакерской угрозе
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Пользователей WhatsApp предупредили о хакерской угрозе 

Ридус + ещё 18 11 октября 2018
Фото: © pixabay.com
Разработчики сервиса WhatsApp предупредили пользователей этого мессенджера о том, что они могут стать жертвами хакеров. Уязвимой оказалась учетная запись.
Угрозе подвержены приложения, работающие на Android и iOS, заявили в компании.
По словам специалистов, вредоносная программа запускается при ответе на входящий видеовызов. Для захвата приложения, нарушители могут использовать зараженный протокол RTP, который подчиняет динамическую память WhatsApp, пишет ФАН.
Как сообщает Gizmodo, эта уязвимость была обнаружена еще в августе 2018 года, однако к концу сентября проблему решили, выпустив обновление приложения. Старая версия мессенджера по-прежнему остается под угрозой.
Ранее в приложении WhatsApp была обнаружена уязвимость, позволяющую хакерам перехватывать и менять содержание сообщений.
«Ридус» также сообщал о новой функции в WhatsApp для борьбы с фейками.
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