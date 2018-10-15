Стало известно разрешение экрана новых iPad Pro

Стало известно разрешение экрана новых iPad ProВ ближайшее время Apple готовится показать новое поколение профессиональных планшетов. Появилась некоторая информация о них.

Ожидается, что новые iPad Pro получат обновлённый дизайн с дисплее почти во всю переднюю панель. А также сканер лица Face ID.

iPad Pro 10.5″ — 2224 x 1688 пикселей

iPad Pro 12.9″ — 2732 x 2048 пикселей Любопытно то, что разрешение экранов останется таким же, как и в текущих планшетах Apple. А именно:

По идее, купертиновцы покажут новые устройства уже в этом месяце. Осталось дождаться лишь официального приглашения.