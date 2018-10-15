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Стало известно разрешение экрана новых iPad Pro
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Стало известно разрешение экрана новых iPad Pro 

iPhones.ru + ещё 23 32 минуты назад
Фото: iPhones.ru
Стало известно разрешение экрана новых iPad ProВ ближайшее время Apple готовится показать новое поколение профессиональных планшетов. Появилась некоторая информация о них.
Ожидается, что новые iPad Pro получат обновлённый дизайн с дисплее почти во всю переднюю панель. А также сканер лица Face ID.
Любопытно то, что разрешение экранов останется таким же, как и в текущих планшетах Apple. А именно:
  • iPad Pro 10.5″ — 2224 x 1688 пикселей
  • iPad Pro 12.9″ — 2732 x 2048 пикселей
По идее, купертиновцы покажут новые устройства уже в этом месяце. Осталось дождаться лишь официального приглашения.
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