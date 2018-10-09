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«Путешественника во времени» нашли на фото 1943 года
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На снимке 1943 года разглядели «путешественника во времени» со смартфоном 

Lenta.ru + ещё 7 6 часов назад
Фото: @StuartHumphryes
Пользователей сети заинтересовал старый снимок, один из героев которого держал в руках неизвестный предмет, напоминающий смартфон. На кадр обратило издание The Sun.
Цветной фотографией 1943 года поделился британский видеоредактор Стюарт Хамфрис (Stuart Humphryes), который занимается колоризацией черно-белых роликов и снимков. Кадр был опубликован на его странице в Twitter 1 октября.
На снимке запечатлены британские рабочие, отдыхающие на пляже. В центре можно заметить человека, который держит в руках неизвестный предмет и внимательно в него вглядывается. Подписчики Хамфриса заметили, что положение рук и пристальный взгляд мужчины напоминают поведение владельца смартфона.
«Эм, это только мне кажется, или этот парень проверяет свой смартфон?» — написал один из удивленных подписчиков. Его поддержали и другие юзеры, назвав героя фотографии путешественником во времени.
Однако Хамфрис не разделил уверенность многих комментаторов: он предположил, что мужчина на снимке мог скручивать папиросу.
Ранее в сети обратили внимание на другого «путешественника во времени», который рассказал, что прилетел из 3300 года ради предотвращения глобальной катастрофы.
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