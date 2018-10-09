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«Каждый астронавт на МКС должен говорить по-русски»
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Рогозин решил показать свой детский авиаальбом главе НАСА 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин решил показать директору НАСА Джиму Брайденстайну свой детский авиаальбом, об этом Рогозин сообщил в понедельник в своем Twitter.
Девятого октября глава НАСА прочитает лекцию в МГУ, а затем вылетит на космодром Байконур, где примет участие в запуске 11 октября очередной экспедиции к МКС. Там же он проведет первую встречу с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным.
"Узнав о том, что глава НАСА Джим Брайденстайн с детства увлекался авиацией и рисовал самолёты, я решил показать ему свой детский авиаальбом. Когда у мальчишек были одни и те же увлечения, есть надежда, что став взрослыми, они быстрее поймут друг друга", — написал Рогозин.
Глава НАСА Джим Брайденстайн 8 октября впервые посетил Звездный городок в Подмосковье, где ознакомился с тренажерной базой российского Центра подготовки космонавтов, а до этого побывал на Красной площади, говорится в видео, опубликованном в Твиттере НАСА.
Экскурсию по Центру ему проводил американец Джо Акаба, который работает главой представительства НАСА при Центре подготовки космонавтов. Он рассказал Брайденстайну, что сейчас в российском Центре проходят подготовку четыре американских и японский астронавт, которые учатся работать в космическом корабле "Союз" и в российском сегменте МКС.
"Каждый американский астронавт на МКС должен научиться говорить по-русски", — рассказал Брайденстан подписчикам. По словам Акабы, это необходимо для общения с российским Центром управления полетами. Аналогично и российские космонавты учат английский для общения с Хьюстоном.
До этого глава НАСА выложил видео с Красной площади. "Сейчас я приехал в Москву, потому что это важные отношения, важное партнерство между США и Россией в космосе", — сказал он. "Мы хотим полететь на Луну, и мы хотим, чтобы Россия была основным нашим партнером", — отметил он.
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