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Ученые выяснили время появления кенгуру
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Ученые выяснили, когда возникли кенгуру 

Популярная механика 2 часа назад
Фото: Популярная механика
Принято считать, что симпатичные австралийские сумчатые являются результатом долгой эволюции, в результате которой предки кенгуру приняли свой современный вид всего около миллиона лет назад. Эту версию попытался проверить профессор австралийского Университета Флиндерса Гэвин Придо (Gavin Prideaux).
Характерной чертой современных кенгуру является привычка к питанию травой — жесткой и, в общем, трудноусвоимой организмом. Это отличает их от древних предков группы — те тоже были вегетарианцами, но предпочитали листву деревьев, которая явно мягче. Именно смена диеты считается тем условным Рубиконом, после которого кенгуровые приняли свой современный вид.
Профессор Придо исследовал окаменелости ста видов древних кенгуру, живших до 25 миллионов лет назад. Объектом изучения были, в первую очередь, зубы, поскольку именно они позволяют судить о питании животного.
Выяснилось, что переход на травяной рацион произошел около трех миллионов лет назад и он был очень быстрым.
В этот период Земля переживала очередное потепление, которое, помимо прочего, привело к изменению ландшафтов.
Ознакомиться с подробностями можно в статье, опубликованной в Science.
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