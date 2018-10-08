В Болгарии найдена уникальная фреска с Христом

В Болгарии найдена уникальная фреска с изображением Христа

Болгарские археологи при раскопках в средневековой крепости Тырновград обнаружили руины ранее неизвестной церкви с хорошо сохранившимися фресками, в том числе с изображением Иисуса Христа

Находка была сделана на территории современного города Велико-Тырново. Об этом сообщает Archaeology in Bulgaria. Неизвестная ранее церковь была обнаружена в крепости.

Она датирована XIII веком и относится к периоду Второго Болгарского царства (1185-1396 гг. н.э.), столицей которого и был Тырновград. Ученые отмечают, что церковь уникальна по ряду причин, и одна из основных — богатая роспись стен.

Так, очень хорошо сохранились фрески с монументальными изображениями трех людей с нимбами вокруг головы. Одна из них изображает Иисуса Христа в иконографии Пантократора, то есть Вседержителя. Кроме того, церковь примыкает к западной стене цитадели и соседствует с башней.