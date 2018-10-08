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Microsoft признала удаление файлов при обновлении
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Microsoft признала удаление файлов пользователей из-за обновления Windows 10 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Richard B. Levine / Globallookpress.com
Корпорация Microsoft прекратила распространения обновления операционной системы Windows 10 версии 1809. Это произошло после жалоб пользователей на то, что система удаляет документы пользователей.
До тех пор, пока проблема не будет решена, компания не будет выпускать обновление, заявили в Microsoft.
Новая версия ОС вышла 2 октября и спустя несколько дней пользователи стали писать, что обновление приводит к удалению данных из папки «Мои Документы». Так, один из юзеров лишился 220 гигабайтов информации, которые собирал на протяжении 23 лет.
При это возврат на более старую версию системы и различные программы по восстановлению данных не помогали. В результате все, что могли предложить пострадавшим пользователям, это своевременно делать резервную копию информации.
Кроме этого, после обновления наблюдаются проблемы совместимости с процессорами Intel поколения Skylake и новее. Это приводит к росту нагрузки на чип, а в случае с ноутбуками значительно уменьшает время автономной работы. В компании отреагировали на проблемы и перед обновлением начали выводить предупреждение, во время которого можно откатиться на предыдущую версию системы.
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