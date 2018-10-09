Компания BMW оживила «Мону Лизу»

Инсталляция, установленная на площади перед Национальным центром искусства и культуры Жоржа Помпиду в Париже, буквально оживила самый узнаваемый в художественном мире женский образ, позволив прохожим задать любой вопрос легендарной Джоконде и узнать о ней несколько неожиданных фактов. Огромный светодиодный экран массой в 36 тонн, высотой 10 метров, шириной 7,5 метров и площадью в 75 квадратных метров монтировался на протяжении четырёх дней несколькими десятками технических специалистов.

Благодаря технологии распознавания лиц цифровая Мона Лиза могла двигать головой, руками и изменять выражение лица, отвечая на вопросы прохожих. Джоконда свободно говорила на трёх языках: французском, английском и немецком, а в ходе беседы выяснилось, что она с нетерпением ожидает появления в продаже нового седана BMW 3-й серии с интеллектуальным персональным ассистентом, премьера которого как раз состоялась на Парижском автосалоне.

Ассистент будет доступен на отдельных моделях BMW с марта 2019 года и позволит облегчить управление автомобилем, контролируя только те функции, которые необходимы водителю в определённой ситуации. Помощник активируется при помощи голосовых команд и является изначально безымянным — в отличие от аналогичных интеллектуальных систем у конкурентов, водитель может придумать ассистенту любое имя, на которое он и будет впоследствии «откликаться».