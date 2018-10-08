Ещё
Раскрыты данные сотен тысяч пользователей Google+
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Данные пользователей Google+ оказались доступны из-за сбоя, сообщили СМИ 

РИА Новости + ещё 4 3 часа назад
Фото: © Depositphotos / Mactrunk
Компания Google раскрыла личные данные сотен тысяч пользователей оригинальной социальной сети Google+ из-за неполадок в работе программного обеспечения в 2015-2018 годах, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники и внутренние документы компании.
"Данные пользователей социальной сети Google+ были подвержены сбою в работе программного обеспечения (ПО) между 2015 и мартом 2018 года", — сообщило издание.
При этом компания решила не обнаруживать проблему после ее выявления из-за опасений, что это приведет к расследованию со стороны регуляторов и нанесет репутационный ущерб.
При этом в результате проведения внутреннего расследования проблема была устранена, а информации о злоупотреблении частными данными найдено не было, отмечает издание.
В качестве ответа на инцидент, компания планирует объявить широкий набор мер по обеспечению конфиденциальности данных, в частности планирует полностью отключить все пользовательские функции Google+, регулирующие доступ к данным, отмечают источники.
Дополнительно компания может объявить о сокращении доступа внешним разработчикам к данным пользователей на смартфонах Android и через почтовый сервис Gmail.
Последние новости
Почему через 30 лет исчезнут кладбища Из магазинов могут пропасть продукты из-за нового закона Расизм по отношению к белым разрастается в Европе как раковая опухоль
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыто имя второго «отравителя» Скрипалей328
Степаненко не выдержала очередного удара26
Россия ткнула в США важными обязательствами81
Вдова Кобзона сделала признание после смерти супруга5
Google+ закроют после громкого скандала
Видео
00:32
Опубликованы фото ЧП в Жуковском
Происшествия
02:37
МИД России вручил ноту послу Нидерландов
Политика
00:31
Юнкер передразнил Терезу Мэй
В мире
00:55
Евросоюз захотели ликвидировать
В мире
00:35
Степаненко не выдержала очередного удара
Шоу-бизнес
01:38
В «деле Скрипаля» нашелся испанский след
Статьи В мире
01:05
Бузова показала «работу языком»
Шоу-бизнес
05:17
Украину обрекли на «неизбежную деградацию»
Армия Войска
01:19
Американский беспилотник заметили у Крыма
Армия
00:18
Объяснены синие огни в небе над Москвой
Наука и техника Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение