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Палеонтологи выяснили происхождение кенгуру
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Палеонтологи выяснили происхождение кенгуру 

Naked-Science.ru 3 часа назад
Фото: Naked-Science.ru
Сегодня кенгуру составляют самую многочисленную и разнообразную группу травоядных сумчатых млекопитающих. Их появление связывают с изменением австралийского климата и распространением на континенте сухих травянистых равнин, которое продолжалось между 12 и 5 миллионами лет назад. Считается, что этот процесс был медленным и постепенным и лишь один-два миллиона лет назад в Австралии появились настоящие кенгуру, специализирующиеся на питании жесткой травой. Это заметно позднее поедателей травы других континентов, появившихся на несколько миллионов лет раньше. Однако авторы новой статьи, опубликованной в журнале Science, ставят под сомнение эту гипотезу. Судя по их данным, появление кенгуру произошло намного раньше и быстрее, чем считалось.
Профессор палеонтологии из австралийского Университета Флиндерса Гэвин Придо (Gavin Prideaux) исследовал анатомию зубного аппарата у современных кенгуру и их родственников — как живых, так и вымерших, — датированных возрастом вплоть до 25 миллионов лет. Строение зубов позволяет указать на привычную диету травоядного животного и выяснить, что составляет основной источник его пищи — сравнительно мягкая листва либо более жесткие травы. И действительно, работа показала, что предки сегодняшних кенгуру перешли к питанию травой довольно быстро — около трех миллионов лет назад.
В этот период Земля переживала очередной цикл глобального потепления и сокращения лесного покрова. Предположительно, именно оно в эпоху плиоцена стимулировало наших предков осваивать открытые пространства саванны. Повлияли изменения и на кенгуру, среди которых появились и стали быстро распространяться виды, адаптировавшиеся к поеданию травы и ставшие предками современных австралийских животных. В отличие от них, другие группы кенгуровых, сохранившие верность лиственной диете, со временем оказались в невыгодном положении и вымерли.
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