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Командир «Союза» с дыркой зачитал стих «Я знаю правду»
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Командир «Союза» с дыркой зачитал стих «Я знаю правду» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 41 минуту назад
Фото: Роскосмос/Сергей Прокопьев
Российские космонавты в честь дня рождения поэтессы Марины Цветаевой прочитали ее стихотворение «Я знаю правду».
В ролике можно увидеть находящегося на МКС российского космонавта Сергея Прокопьева, а также космонавтов Александра Мисуркина и Сергея Рязанского, которые в настоящее время находятся на Земле. Кроме того, в записи видео принял участие советский космонавт Александр Александров.
Свое видео космонавты посвятили 126-летию со дня рождения Марины Цветаевой.
Видео опубликовано на сайте Музея космонавтики.
Напомним, в борту корабля «Союз МС-09», пристыкованного к МКС, нашли просверленное отверстие. 1 октября комиссия по расследованию причин установила, что дыра была проделана преднамеренно.
7 октября экипаж корабля «Союз МС-09», вернувшийся с МКС на Землю, привез пылевой фильтр с космического корабля, в котором ранее нашли отверстие.
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