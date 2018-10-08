Орбитальный телескоп Hubble перевели в «спящий» режим из-за поломки гироскопа

Телескоп Hubble, находящийся на орбите Земли уже 28 лет, переведен в "спящий" режим из-за выхода из строя еще одного гироскопа — уже четвертого из шести. Об этом сообщило в понедельник интернет-издание Space.com со ссылкой на Рейчел Остен — заместителя руководителя проекта Hubble в Научном институте космических телескопов в Балтиморе (штат Мэриленд).

"Да, это так. Минувшие выходные дни были очень напряженными. В настоящий момент Hubble находится в "спящем" режиме, пока мы думаем, что предпринять. Еще один гироскоп вышел из строя, и мы попытаемся вновь его запустить", — отметила она в своем Twitter. It’s true. Very stressful weekend. Right now HST is in safe mode while we figure out what to do. Another gyro failed. First step is try to bring back the last gyro, which had been off, and is being problematic. — Dr. Rachel Osten (@rachelosten) 8 октября 2018 г.

Гироскопы обеспечивают стабилизацию и ориентацию телескопа на орбите. Как напомнило издание, в последний раз все шесть гороскопов на Hubble были заменены в мае 2009 года экипажем шаттла "Атлантис". До этого — в декабре 1999 года.

По словам экспертов, для оптимальной работы Hubble необходимо, чтобы нормально функционировали как минимум три гироскопа. Но телескоп может продолжать исследования и с двумя исправными гироскопами, и даже с одним. Специалисты не исключают, что американское космическое ведомство NASA , если не удастся починить третий гироскоп, отключит еще один и будет использовать его в качестве резервного.

Как уточнила Остен, планом действий при возникновении чрезвычайных ситуаций на Hubble предусматриваются именно такие шаги.

"Когда остаются два гироскопа, один из них должен быть отключен. Это даст нам возможность дольше проводить исследования", — добавила она в другом Twitter.

Задержки с заменой

NASA первоначально планировало еще в 2013 году заменить Hubble новейшей обсерваторией James Webb. Но работы по ее созданию сильно отстали от графика. Лишь в ноябре 2016 года завершилась сборка основных сегментов телескопа, и было объявлено, что специалисты NASA теперь приступают к их наземным испытаниям с тем, чтобы вывести на орбиту в октябре 2018 года. В конце сентября прошлого года запуск был перенесен на март — июнь 2019 года.

В марте NASA объявило об очередной отсрочке старта миссии: не раньше мая 2020 года. "Некоторые проявившиеся во время испытаний проблемы вынуждают нас пересмотреть сроки запуска", — пояснили тогда представители ведомства. А в июне директор NASA Джеймс Брайденстайн заявил журналистам, что вывод обсерватории в космос состоится не ранее 30 марта 2021 года.

На телескопе, названном в честь Джеймса Уэбба, руководителя программы "Аполлон", позволившей человеку побывать на Луне, установлено зеркало диаметром 6,5 метра. Для сравнения: на Hubble — 2,4 метра. Предполагается, что James Webb будет изучать древнейшие во Вселенной звезды и галактики, сформировавшиеся после Большого взрыва, а также заниматься поиском потенциально пригодных для жизни планет.

Миллиарды экзопланет?

Основываясь на информации, полученной с помощью Hubble и других телескопов, эксперты NASA высказывают предположение, что только в галактике Млечный путь, в которой расположена наша Солнечная система, имеется по меньшей мере 11 млрд планет, сопоставимых по размеру с Землей.

С 1995 года было подтверждено существование 3,8 тыс. экзопланет, на которых потенциально возможна жизнь, и насчитывается еще около 4 тыс. "кандидатов".