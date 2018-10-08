Дыра в «Союзе»: какие улики привезли из космоса

Зачем на Землю доставили образцы пыли с корабля «Союз МС-09»

Доставленная на землю пыль с МКС поможет прояснить, кто и когда сверлил корабль «Союз». Ответ на этот вопрос может быть дан уже в ближайшее время.

Экипаж космического корабля «Союз МС-08», 4 октября вернувшийся с Международной космической станции, доставил на Землю пылевой фильтр, а также пробы пыли, взятые в бытовом отсеке корабля «Союз МС-09». Как пояснил РИА «Новости» источник в ракетно-космической отрасли, образцы помогут установить обстоятельства появления в обшивке космического судна отверстия, которое ранее стало поводом для масштабного скандала.

Специалисты надеются найти среди пыли алюминиевую стружку.

По их мнению, это будет свидетельствовать о том, что дыра в корабле была проделана в условиях орбитального полета. Вероятно, это поможет выйти на след предполагаемого диверсанта.

«Среди возвращенных кораблем «Союз МС-08» грузов наибольший интерес вызывает позиция номер 111. Это пылефильтр из корабля «Союз МС-09» и пробы мазков из отверстия и вокруг него», — подчеркнул источник.

Необходимые исследования начнутся в ближайшее время. Участники миссии МКС-55/56 — Олег Артемьев и американцы Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд — успешно приземлились в минувшую пятницу. Интернациональная команда провела на станции 197 суток.

NASA. Утечка воздуха на МКС была выявлена еще в конце августа августа. Экипаж оперативно проверил все отсеки и обнаружил отверстие неизвестного происхождения. Дыра была заделана герметиком и заплатками. ЧП расследуют эксперты «Роскосмоса»

По словам главы российской корпорации Дмитрия Рогозина, брак исключен, отверстие точно было сделано преднамеренно.

Чиновник подчеркнул, что к аналогичным выводам пришла специальная комиссия. Заявление чиновника прозвучало в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».

«Теперь остается версия преднамеренного воздействия. Где это было сделано, установит вторая комиссия, которая работает», — сказал он.

«Работает комиссия, одна комиссия уже закончила свою деятельность. Она фактически сделала выводы о том, что исключила производственный брак, что важно для поиска истины. Теперь остается версия преднамеренного воздействия», — сказал Рогозин в понедельник.

Рогозин заявил, что теперь предстоит установить, где это воздействие произошло — на Земле, или в космосе.

Замглавы «Роскосмоса» Сергей Крикалев , в свою очередь, заявил, что отверстие в «Союзе» с вероятностью 50 процентов появилось в космосе. Он отметил, что осмотр космонавтами внешней стороны корабля поможет в расследовании инцидента. Крикалев также подчеркнул,

что экипаж МКС болезненно реагирует на публикации СМИ о версиях появления дыры в обшивке «Союза».

«Мы рассматриваем вариант, что это было сделано на борту», — рассказал Крикалев, подчеркнув, что из-за договоренности с NASA до завершения работы комиссии не может комментировать расследование.

Из недавнего заявления руководителя «Роскосмоса» по сути следует, что за истекший месяц расследование инцидента, из-за которого 29 августа на МКС стала фиксироваться утечка воздуха, так и не приблизилось ни к одной из двух версий происхождения дыры — земной и космической.

При этом именно Рогозин был первым, кто предположил возможность сверления дыры не на Земле, а уже в космосе.

Ранее члены комиссии пришли к выводу, что, если отверстие было просверлено на Земле, то это сделали в течение 180 суток между тем, как корабль покинул цех РКК «Энергии», и тем, как он был запущен на орбиту.

В «Роскосмосе» большие надежды теперь возлагают на планируемый в ноябре выход российских космонавтов в открытый космос. Они вырежут часть противометеорной защиты с внешней стороны корабля «Союз» для исследования отверстия с внешней стороны.

Вырезав кусок защиты при помощи специальных ножниц, космонавты выяснят, остались ли на внешней стороне отверстия заусенцы, и, главное, — возможные следы клея, которым изначально залатали дыру. Логика проста — обнаружение остатков клея укажет на земное происхождение отверстия,

поскольку снаружи корабля клей можно нанести только на Земле.

Из-за случившегося «Роскосмос» начал проверку всех готовых кораблей «Союз» в РКК «Энергия» и на космодроме Байконур.

«Я могу однозначно заявить, что экипаж не имеет к этому отношения, без сомнения, и я считаю постыдным и странным, что кто-то тратит время, рассуждая о том, что в этом замешан экипаж.

Единственное, что экипаж сделал, это должным образом отреагировал, следуя нашим аварийным процедурам, в итоге найдя утечку и заделав дыру», — констатировал ранее астронавт Фойстел.