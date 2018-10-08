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Глобальное потепление «ударит» по планете через 22 года
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Глобальное потепление «ударит» по планете через 22 года 

Рамблер + ещё 11 3 часа назад
Фото: YouTube
Жители Земли заметят последствия глобального потепления уже в 2040 году. К такому выводу пришли в Межправительственной группе экспертов по изменению климата.
Согласно докладу, опубликованному на официальном сайте организации, если уровень выбросов парниковых газов останется на том же уровне, на котором находится сейчас, то уже через 22 года средняя температура атмосферы Земли станет выше на полтора градуса, что приведет к вымиранию коралловых рифов и учащению засух, неурожая и лесных пожаров.
Специалисты IPCC призвали добиться «быстрых, долгосрочных и беспрецедентных» изменений, иначе общий ущерб от глобального изменения климата может достичь 54 триллионов долларов.
Межправительственная группа экспертов по изменению климата была создана в 1988 году Программой ООН по окружающей среде и Всемирной метеорологической организацией. В 2007-м IPCC была удостоена Нобелевской премии мира за изучение последствий глобального потепления и выработку мер по его предотвращению.
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