Кости ребенка неандертальца нашли в Польше

Останки первобытного ребенка официально признали самыми древними из когда-либо найденных на территории Польши . Кости были обнаружены несколько лет назад в пещере Малопольской возвышенности. Об этом сообщила «Газета.ru».

Специалисты оценили возраст находки примерно в 115 тысяч лет. Профессор Павел Вальде-Новак из института археологии Ягеллонского университета рассказал, что для анализа были использованы кости фаланг пальцев маленького неандертальца, которого проглотила хищная птица. Длинная костей составила не более одного сантиметра.

Антропологи при изучении останков 5-7-летнего ребенка заметили характерную пористую поверхность, которая напоминала сетчатый фильтр. По словам профессора, данные заключения указывают на прохождение костей через пищеварительную систему птицы больших размеров. Ученые не смогли провести анализ ДНК, поскольку кости плохо сохранились. Павел Вальде-Новак предположил, что птица могла напасть на ребенка либо нашла его уже мертвым.