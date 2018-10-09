Ещё
Кости ребенка неандертальца нашли в Польше
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кости ребенка неандертальца нашли в Польше 

360tv.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: PAP
Останки первобытного ребенка официально признали самыми древними из когда-либо найденных на территории Польши. Кости были обнаружены несколько лет назад в пещере Малопольской возвышенности. Об этом сообщила «Газета.ru».
Специалисты оценили возраст находки примерно в 115 тысяч лет. Профессор Павел Вальде-Новак из института археологии Ягеллонского университета рассказал, что для анализа были использованы кости фаланг пальцев маленького неандертальца, которого проглотила хищная птица. Длинная костей составила не более одного сантиметра.
Антропологи при изучении останков 5-7-летнего ребенка заметили характерную пористую поверхность, которая напоминала сетчатый фильтр. По словам профессора, данные заключения указывают на прохождение костей через пищеварительную систему птицы больших размеров. Ученые не смогли провести анализ ДНК, поскольку кости плохо сохранились. Павел Вальде-Новак предположил, что птица могла напасть на ребенка либо нашла его уже мертвым.
360tv.ru: последние новости
Мужчину со смартфоном разглядели на снимке 1943 года Специалисты: гены неандертальцев защитили современного человека от вирусов Американец десятки лет подпирал дверь метеоритом за $100 тысяч
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию ждет изменение Конституции396
Появилось видео инцидента у Кремля с Золотовым132
Раскрыта необычная сделка «отравителей Скрипалей»98
Путин получил необычный подарок на день рождения35
«Зрители от нее отказались»16
Видео
00:45
В ЧП под Черниговом обвинили Россию
В мире Украина
00:32
Опубликованы фото ЧП в Жуковском
Происшествия
00:45
На Украине нашли «отца» пожара на военном складе
Украина В мире
02:22
Появилось видео инцидента у Кремля с Золотовым
Происшествия Автоспорт
00:43
Шаляпин о Виталине: «Она очень опытная»
Шоу-бизнес
01:14
Порошенко уличили в нарушении ПДД
В мире Украина
25:30
Пока вы спали: Новое проклятие РФ — нефть по $35
Общество
03:49
Умер последний из живших в Крыму Герой СССР
Общество
00:39
Муравьи в штанах
Общество
00:42
Литва направила России ноту протеста
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение