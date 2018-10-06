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Microsoft рекомендовала отменить обновления Windows 10
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Microsoft рекомендовала отменить последние обновления Windows 10 

Российская Газета 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Компания Microsoft приостановила распространение обновления Windows 10 после многочисленных жалоб пользователей.
Как оказалось, после установки большого октябрьского обновления, которое вышло 2 октября, на компьютерах пользователей стали пропадать файлы, в частности из папки "Мои документы" — операционная система просто стирала их, без разрешения пользователей.
Предположительно, проблема связана с некорректной работой синхронизации с хранилищем OneDrive. При этом восстановить потерянные файлы все же можно — они находятся в папке /windows.old на системном диске.
В настоящее время Microsoft рекомендовала связаться со службой поддержки всем, кто автоматически получил обновления, и отменить обновления тем, кто их установил вручную. Исправленное обновление ожидается 9 октября.
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