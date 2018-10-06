Microsoft рекомендовала отменить обновления Windows 10

Microsoft рекомендовала отменить последние обновления Windows 10

Компания Microsoft приостановила распространение обновления Windows 10 после многочисленных жалоб пользователей.

Как оказалось, после установки большого октябрьского обновления, которое вышло 2 октября, на компьютерах пользователей стали пропадать файлы, в частности из папки "Мои документы" — операционная система просто стирала их, без разрешения пользователей.

Предположительно, проблема связана с некорректной работой синхронизации с хранилищем OneDrive. При этом восстановить потерянные файлы все же можно — они находятся в папке /windows.old на системном диске.

В настоящее время Microsoft рекомендовала связаться со службой поддержки всем, кто автоматически получил обновления, и отменить обновления тем, кто их установил вручную. Исправленное обновление ожидается 9 октября.