У iPhone XS Max нашли новый дефект

Пользователи новых iPhone XS Max на форумах Reddit отмечают нестабильную работу верхнего динамика устройства. Как пишет один из владельцев гаджета, при прослушивании музыки без наушников верхний динамик отключается. Устранить проблему удается, лишь перезагрузив устройство. Затем проблема возникает вновь. Другие пользователи написали, что также заметили данную проблему. Ранее пользователи новых iPhone XS на форумах Apple , Reddit и Unbox Therapy сообщили, что их устройства при подключении к электросети не начинают заряжаться, если смартфон находится в «спящем» режиме.

Пользователи ждут комментариев от Apple. Не исключено, что проблема связана с оборудованием или программным обеспечением. Недавно производитель устранил ошибку Apple Watch, которая не позволяла устройствам заряжаться.

Некоторые пользователи также отмечают, что на максимальной яркости у экранов новых iPhone XS черный цвет становится серо-оранжевым.

В России продажи смартфонов iPhone XS и iPhone XS Max стартовали 28 сентября. iPhone XS стоит от 87 990 рублей, iPhone XS Max — от 96 990 рублей.