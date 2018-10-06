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Ветряки могут вызвать локальное потепление
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Ветряки могут вызвать локальное потепление 

Популярная механика 8 часов назад
Фото: Популярная механика
Группа ученых из Гарвардского университета попыталась оценить вероятные последствия распространения ветряной энергетики в ее доступных на данный момент проявлениях — ветропарках. Так называются ветряные электростанции, включающие изрядное количество — десятки и сотни — ветряков.
Ученые попробовали математически смоделировать ситуацию, при которой вся потребляемая Соединенными Штатами электроэнергия производится ветряками. Для этого, при удачном расположении установок, их количество должно быть примерно в 16 раз больше нынешнего.
Модель строилась исходя из реальных данных по уже существующим ветрякам.
Как показало ее последующее применение, рациональное, с точки зрения энергетики, размещение ветропарков сулит перераспределение воздушных потоков, в результате чего средняя температура в местностях установки увеличится на 0.24 градуса Цельсия.
При этом долгосрочное влияние ветроэнергетических установок на климат все равно остается благоприятным, поскольку они позволят значительно уменьшить выбросы парниковых газов в атмосферу.
Некоторое время назад мы писали о проекте застройки всей Сахары ветряками и солнечными электростанциями. Там тоже отмечалось, что массовая установка ветряков должна приводить к локальному повышению температуры у поверхности земли за счет перемешивания воздуха.
Ну, а с подробностями сегодняшней работы можно ознакомиться в статье, опубликованной в в журнале Joule.
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