Лунные кратеры названы в честь Аполлона 8 

Рабочая группа по номенклатуре планетарных систем Международного астрономического союза сегодня официально одобрила названия двух кратеров на Луне в ознаменование 50-летия миссии «Аполлон-8». Названия получили оба кратера — «Восход Земли Андерса» («Anders` Earthrise») и Путь домой 8 («8 Homeward»).
Недавно названные кратеры видны на переднем плане знаковой цветной фотографии Восход Земли (Earthrise), сделанной астронавтом Уильям Андерсом (William Anders) в 1968 году.
На нем изображена фотография Земли и части поверхности Луны, которая была сделана с лунной орбиты. Это, пожалуй, самый известный снимок, сделанный миссией Apollo 8.
Поскольку Луна обращена одной и той же стороной к Земле, то Земля никогда не будет «по настоящему» подниматься над поверхностью Луны.
Миссия «Аполлон-8» была реализована с 21 по 27 декабря 1968 года. После завершения 10 витков вокруг Луны, в канун Рождества, и передавая снимки и прямые телевизионные трансляции на Землю, экипаж вернулся домой, приземлившись в Тихом океане.