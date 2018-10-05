Американец 30 лет подпирал дверь метеоритом

В США оценили метеорит, которым 30 лет подпирали дверь

Житель американского штата Мичиган в течение 30 лет подпирал дверь метеоритом $100 тысяч.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Центрального Мичиганского университета.

«Это самый ценный образец, который я держала в своих руках, с точки зрения стоимости и науки», — рассказала геолог университета Мона Сирбеску, которую владелец метеорита попросил оценить камень.

По словам мужчины, метеорит был обнаружен на территории фермы, которая была приобретена в 1988 году.

При этом он уточнил, что знал о природе происхождения камня.

В настоящее время неизвестно, какое решение примет владелец камня, однако он пообещал перечислить 10% от суммы продажи в пользу Мичиганского университета.