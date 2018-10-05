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Американец 30 лет подпирал дверь метеоритом
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В США оценили метеорит, которым 30 лет подпирали дверь 

RT на русском + ещё 8 1 час назад
Фото: pixabay.com
Житель американского штата Мичиган в течение 30 лет подпирал дверь метеоритом $100 тысяч.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Центрального Мичиганского университета.
«Это самый ценный образец, который я держала в своих руках, с точки зрения стоимости и науки», — рассказала геолог университета Мона Сирбеску, которую владелец метеорита попросил оценить камень.
По словам мужчины, метеорит был обнаружен на территории фермы, которая была приобретена в 1988 году.
При этом он уточнил, что знал о природе происхождения камня.
В настоящее время неизвестно, какое решение примет владелец камня, однако он пообещал перечислить 10% от суммы продажи в пользу Мичиганского университета.
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