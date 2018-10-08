Ещё
В Чернобыле запустили солнечную электростанцию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Чернобыле запустили солнечную электростанцию 

Индикатор + ещё 19 41 минуту назад
Фото: Reuters
На территории Чернобыльской зоны отчуждения Украина запустила солнечную электростанцию мощностью в 1 МВт. Она обошлась стране в 1,2 миллионов долларов США и может обеспечить энергией среднюю деревню. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).
Новая электростанция находится всего в 100 метрах от изоляционного сооружения «Укрытие-2» (оно известно и как «Новый безопасный конфайнмент»), который закрывает остатки разрушенного в результате аварии четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС. Она занимает площадь 1,6 гектара и может обеспечить электроэнергией примерно 2000 хозяйств. Станцию подключили к энергосистеме Украины 5 октября.
Украина надеется увеличить мощность электростанции и ищет инвесторов для этого проекта. Предполагается, что вкладчиков должна привлекать дешевая земля и прямое подключение станции к электросети. Открытие солнечной электростанции внутри Чернобыльской зоны отчуждения важно для страны сразу по двум причинам. С одной стороны, таким образом снова используются земли, которые еще долго будут непригодны для жизни и сельского хозяйства. С другой Украина старается развивать собственное производство электроэнергии, так как больше не покупает природный газ у России.
Четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС взорвался 26 апреля 1986 года. В результате катастрофы сразу же погибло 30 рабочих погибло, огромное количество других людей пострадало от радиации. Сегодня территория вокруг АЭС, общей площадью 2,6 тысяч квадратных километров, заброшена. Люди не смогут вернуться жить сюда еще в течение 24 000 лет, что равно периоду полураспада плутония.
Индикатор: последние новости
Старейшая новая звезда оказалась не новой На фестивале науки в МГУ прочитают 400 открытых лекций Химический состав колец Сатурна заставит астрономов пересмотреть концепцию его формирования
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыто имя второго «отравителя» Скрипалей325
Степаненко не выдержала очередного удара
Россия ткнула в США важными обязательствами81
Вдова Кобзона сделала признание после смерти супруга5
Google+ закроют после громкого скандала
Видео
00:32
Опубликованы фото ЧП в Жуковском
Происшествия
02:37
МИД России вручил ноту послу Нидерландов
Политика
00:31
Юнкер передразнил Терезу Мэй
В мире
00:55
Евросоюз захотели ликвидировать
В мире
00:35
Степаненко не выдержала очередного удара
Шоу-бизнес
01:38
В «деле Скрипаля» нашелся испанский след
Статьи В мире
01:05
Бузова показала «работу языком»
Шоу-бизнес
05:17
Украину обрекли на «неизбежную деградацию»
Армия Войска
01:19
Американский беспилотник заметили у Крыма
Армия
00:18
Объяснены синие огни в небе над Москвой
Наука и техника Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение