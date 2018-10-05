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Появилось видео столкновения двух огромных черных дыр
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Появилось видео столкновения двух огромных черных дыр 

ТК «Звезда» 1 час назад
Слияние галактик — не редкость, однако, до сих пор никто не видел объединения именно пространственно-временных областей.
Учение из NASA опубликовали уникальное видео — им удалось смоделировать столкновение двух массивных черных дыр. По условиям «эксперимента» они в сотни раз тяжелее Солнца. Ученым пришлось прибегнуть к такому моделированию, поскольку вживую увидеть такое явление очень тяжело.
Почти каждая галактика, превышающая по размерам нашу, содержит внутри черную дыру, поясняют ученые на официальном сайте космического агентства. Слияние галактик — не редкость, однако, до сих пор никто не видел объединения самих пространственно-временных областей.
То, что удалось смоделировать ученым, однако, недостаточно для того, чтобы детально изучить процесс. Галактики, которые стали «невольными участниками» такого эксперимента находятся слишком далеко друг от друга.
«Основная наша задача — отыскать более близкие пары возле столкновения двух мощных черных дыр, чтобы детально зафиксировать и изучить данный процесс», — рассказал астрофизик из Центра космических полетов им. Годдарда в Гринбелте, Мэриленд Скотт Нобл.
Пока ученые обещают продолжить исследования.
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