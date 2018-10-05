Ещё
Под Ростовом нашли 2-тысячелетний бронзовый браслет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Израиль «ответит» России в Грузии
Израиль «ответит» России в Грузии

Ученые нашли в сарматском погребении под Ростовом бронзовый браслет III-I веков до н. э. 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: © Государственная компания "Российские автомобильные дороги"
Археологи обнаружили во время работ по подготовке к строительству дороги в обход города Аксая в древнем кургане браслеты и зеркало III-I веков до н. э., основные работы по исследованию уже закончены, сообщили журналистам в пресс-службе госкомпании "Автодор", которая выступает заказчиком работ.
"Завершились основные археологические изыскания при подготовке территории строительства обхода Аксая в Ростовской области. Участки, попадавшие в зону исторического наследия, которые предстояло обязательно изучить в соответствии с федеральным законодательством, тщательно исследованы. За четыре месяца полевых работ специалисты раскопали семь курганов и два поселения", — сказали в пресс-службе.
По данным компании, в конце сентября специалисты закончили раскопки последних двух курганов из семи. Здесь были обнаружены самые ранние захоронения и артефакты, относящиеся к "ямной культуре" и эпохе ранней бронзы (к IV — III тыс. до н. э.). Племена, проживавшие на этой территории, хоронили умерших в прямоугольных ямах, поэтому их и называют ямниками, уточнили в пресс-службе.
"Над "ямниками" в кургане оказались богатые захоронения катакомбной культуры, которые относятся к "среднему бронзовому веку". Здесь в ходе изысканий археологи нашли традиционный набор погребального инвентаря: богато орнаментированные сосуды, бронзовые подвески, кремневые орудия, куски охры. Одной из самых интересных и редких, по мнению ученых, находок стало деревянное колесо от повозки, которым был закрыт вход в одну из подземных гробниц", — уточнили в компании.
При раскопках верхних слоев курганов здесь была обнаружена кухонная и столовая посуда, которую специалисты отнесли к эпохе "срубной культуры" позднего бронзового века.
"На одном из курганов было обнаружено сарматское погребение III-I в. до н. э. В нем лежали бронзовый браслет, зеркало и веретенное пряслице — грузило из глины для утяжеления. Недалеко от этого места археологам удалось найти наконечник копья, железные удила с псалиями и стеклянную бусину, которые являлись скорее всего тризной, то есть подношением умершему", — уточнили в пресс-службе.
Сейчас специалисты продолжают исследовать территорию на предмет выявления возможно оставшихся в земле боеприпасов и останков военнослужащих, так как здесь во время Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои. "Все работы будут завершены в срок, к концу января 2019 года. После чего будет получено третье заключение областного Министерства культуры", — добавили в пресс-службе.

Древний курган

Как рассказали ТАСС в инженерно-техническом центре специальных работ и экспертиз (ИТЦ специальных работ), специалисты которой занимаются изучением захоронений, "общая площадь исследований составила порядка 6 тыс. кв. м по курганам, по поселениям — порядка 3,5 тыс. кв. м". После реставрации находки планируют передать в ростовские музеи.
В августе в пресс-службе госкомпании "Автодор", выступающей заказчиком работ, сообщили, что археологи во время раскопок при подготовке к строительству дороги в обход города Аксая в Ростовской области обнаружили древнее захоронение, относящееся, предположительно, к IV тысячелетию до нашей эры.
В частности, были найдены оригинальные каменные конструкции в виде подземных камер-катакомб. В хорошем состоянии сохранились сосуды, элементы конских уздечек. В ходе раскопок также были обнаружены и медные орудия, "которые могут свидетельствовать о захоронении в этом месте людей с высоким социальным статусом".
Один из древних курганов, на котором проходят изыскания, был обозначен еще на картах XIX века под названием "Фигурин". Однако исследовать полноценно объект археологам не удавалось из-за отсутствия средств на проведение работ.
Реализация проекта по строительству автомобильной дороги в обход Аксая (расположен в 16 км от Ростова-на— Дону) на трассе М-4 "Дон" началась в феврале 2018 года. Подготовительные работы к строительству обхода планируется завершить к 2019 году, дорогу предполагается ввести в эксплуатацию после 2021 года. На ней будет возведено восемь транспортных развязок, 16 путепроводов и восемь мостов.
ТАСС: последние новости
Археологи обнаружили фрагмент игрушечного ружья эпохи Павла I на берегу Москвы-реки Роскосмос подписал контракт на строительство старта для "Ангары" на Восточном Ученые предупредили о возможном исчезновении колец Сатурна
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США анонсировали ответ на С-300 в Сирии165
Съедает рак: Юдашкин резко сдал20
Южная Корея закрыла порты для России64
Отдавшая миллион храму Терешкова разозлила россиян285
Телеведущая оконфузилась в прямом эфире11
Новости партнеров
Видео
00:37
Телеведущая оконфузилась в прямом эфире
В мире
00:49
Израиль «ответит» России в Грузии
Политика Конфликты
00:49
США анонсировали ответ на С-300 в Сирии
Армия Оружие
01:29
Блогера арестовали за попытку поговорить с мэром Сочи
Происшествия Общество
01:29
Сенцов прекратил голодовку
Общество
01:03
Отдавшая миллион храму Терешкова разозлила россиян
Общество
01:02
Россия продала С-400
Армия Оружие
00:19
Пугачеву и Галкина разоряет замок
Шоу-бизнес
25:25
Слепаков выпустил «запрещенную» песню о Петрове и Боширове
Общество
00:15
МиГ-29 разбился в Подмосковье
Происшествия Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение