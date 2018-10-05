Под Ростовом нашли 2-тысячелетний бронзовый браслет

Ученые нашли в сарматском погребении под Ростовом бронзовый браслет III-I веков до н. э.

Археологи обнаружили во время работ по подготовке к строительству дороги в обход города Аксая в древнем кургане браслеты и зеркало III-I веков до н. э., основные работы по исследованию уже закончены, сообщили журналистам в пресс-службе госкомпании "Автодор", которая выступает заказчиком работ.

"Завершились основные археологические изыскания при подготовке территории строительства обхода Аксая в Ростовской области. Участки, попадавшие в зону исторического наследия, которые предстояло обязательно изучить в соответствии с федеральным законодательством, тщательно исследованы. За четыре месяца полевых работ специалисты раскопали семь курганов и два поселения", — сказали в пресс-службе.

По данным компании, в конце сентября специалисты закончили раскопки последних двух курганов из семи. Здесь были обнаружены самые ранние захоронения и артефакты, относящиеся к "ямной культуре" и эпохе ранней бронзы (к IV — III тыс. до н. э.). Племена, проживавшие на этой территории, хоронили умерших в прямоугольных ямах, поэтому их и называют ямниками, уточнили в пресс-службе.

"Над "ямниками" в кургане оказались богатые захоронения катакомбной культуры, которые относятся к "среднему бронзовому веку". Здесь в ходе изысканий археологи нашли традиционный набор погребального инвентаря: богато орнаментированные сосуды, бронзовые подвески, кремневые орудия, куски охры. Одной из самых интересных и редких, по мнению ученых, находок стало деревянное колесо от повозки, которым был закрыт вход в одну из подземных гробниц", — уточнили в компании.

При раскопках верхних слоев курганов здесь была обнаружена кухонная и столовая посуда, которую специалисты отнесли к эпохе "срубной культуры" позднего бронзового века.

"На одном из курганов было обнаружено сарматское погребение III-I в. до н. э. В нем лежали бронзовый браслет, зеркало и веретенное пряслице — грузило из глины для утяжеления. Недалеко от этого места археологам удалось найти наконечник копья, железные удила с псалиями и стеклянную бусину, которые являлись скорее всего тризной, то есть подношением умершему", — уточнили в пресс-службе.

Сейчас специалисты продолжают исследовать территорию на предмет выявления возможно оставшихся в земле боеприпасов и останков военнослужащих, так как здесь во время Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои. "Все работы будут завершены в срок, к концу января 2019 года. После чего будет получено третье заключение областного Министерства культуры", — добавили в пресс-службе.

Древний курган

Как рассказали ТАСС в инженерно-техническом центре специальных работ и экспертиз (ИТЦ специальных работ), специалисты которой занимаются изучением захоронений, "общая площадь исследований составила порядка 6 тыс. кв. м по курганам, по поселениям — порядка 3,5 тыс. кв. м". После реставрации находки планируют передать в ростовские музеи.

В августе в пресс-службе госкомпании "Автодор", выступающей заказчиком работ, сообщили, что археологи во время раскопок при подготовке к строительству дороги в обход города Аксая в Ростовской области обнаружили древнее захоронение, относящееся, предположительно, к IV тысячелетию до нашей эры.

В частности, были найдены оригинальные каменные конструкции в виде подземных камер-катакомб. В хорошем состоянии сохранились сосуды, элементы конских уздечек. В ходе раскопок также были обнаружены и медные орудия, "которые могут свидетельствовать о захоронении в этом месте людей с высоким социальным статусом".

Один из древних курганов, на котором проходят изыскания, был обозначен еще на картах XIX века под названием "Фигурин". Однако исследовать полноценно объект археологам не удавалось из-за отсутствия средств на проведение работ.

Реализация проекта по строительству автомобильной дороги в обход Аксая (расположен в 16 км от Ростова-на— Дону) на трассе М-4 "Дон" началась в феврале 2018 года. Подготовительные работы к строительству обхода планируется завершить к 2019 году, дорогу предполагается ввести в эксплуатацию после 2021 года. На ней будет возведено восемь транспортных развязок, 16 путепроводов и восемь мостов.