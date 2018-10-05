Ровер продержался трое суток на астероиде

Ровер MASCOT закончил работу на поверхности астероида Рюгю

Европейский ровер MASCOT исчерпал запасы энергии и завершил работу на поверхности астероида Рюгю, выдержав примерно трое "суток" непрерывной работы или 17 земных часов, сообщает DLR.

"Мы только начали изучать данные, которые собрал MASCOT. Я ожидаю, что мы узнаем много нового о прошлом Солнечной системы и поймем, насколько важны Рюгю и другие околоземные астероиды для изучения тайн нашей планеты", — заявил Тра-ми Хо (Tra-Mi Ho), руководитель миссии MASCOT в Германском авиационно-космическом центре (DLR).

Автоматическая станция "Хаябуса-2" была запущена в космос в начале декабря 2014 года для изучения, забора и возврата проб с астероида Рюгю. Как надеются ученые, она вернет на землю первые 100% "чистые" образцы первичной материи Солнечной системы.

Японский аппарат достиг цели в начале июня и начал длительную процедуру торможения и сближения с астероидом. Получив первые снимки и данные по устройству поверхности и недр Рюгю, зонд начал готовиться к процедуре по забору грунта.

Помимо этого, "Хаябуса-2" доставила к астероиду три спускаемых аппарата — два японских ровера MINERVA-II1, аналоги которых были отправлены к астероиду Итокава вместе с "Хаябусой-1", а также европейский аппарат MASCOT.

Роботы Rover-1A и Rover-1B были успешно сброшены на поверхность Рюгю в конце сентября. За последующие часы и дни они получили множество фотографий и собрали массу научных данных, которые сейчас обрабатываются специалистами JAXA.

Сложная процедура по высадке их европейского "кузена" началась в понедельник, а успешная посадка состоялась утром в среду. Как отметили в DLR, спуск MASCOT был идеальным с точки зрения пилотов миссии и ее научной "половины", что позволило роботу почти сразу начать исследования и установить связь с "Хаябусой-2".

Вчера робот успешно решил все научные задачи миссии, собрав все необходимые данные и снимки для раскрытия тайн геологии Рюгю и изучения образцов первичной материи Солнечной системы. Потратив на это примерно одни астероидные "сутки", MASCOT проработал на поверхности астероида еще два дня, совершив несколько прыжков по его поверхности и собрав несколько дополнительных наборов данных.

Как отмечают планетологи, они изначально рассчитывали на то, что ровер проработает дольше основного срока миссии. По этой причине они разработали несколько "расширенных" программ работы, однако и их не хватило — MASCOT проработал час дольше, чем ожидали пилоты миссии, и собрал массу "бонусной" информации.

Часть этих данных, как отмечают ученые, уже была передана на Землю, а более "объемные" фотографии и замеры инструментов будут отправлены "Хаябусой-2" после того, как зонд вернется на более высокую орбиту.