Найдена гробница с микенскими сокровищами

Найдена гробница с сокровищами микенской цивилизации

Греции археологи при раскопках на древнем кладбище на юге полуострова Пелопоннес обнаружили неповрежденную гробницу, возраст которой оценивается примерно в 3500 лет.

Как сообщает Phys.org, открытие совершила миссия, организованная министерством культуры Греции. Раскопки были проведены на древнем микенском кладбище недалеко от селения Айдония. Практически все захоронения на нем были разграблены мародерами в конце предыдущего столетия.

Однако исследователи заявили, что им удалось обнаружить нетронутую гробницу. Точное местоположение пока не называется, чтобы не привлечь "черных копателей".

Сообщается, что в гробнице находились керамические сосуды, бронзовые мечи и кинжал, а также множество украшений. Предварительный анализ датировал находку периодом 1650-1400 гг. до н.э.

Ученые отмечают, что открытая гробница является одним из крупнейших захоронений микенской цивилизации, найденных в данном регионе.