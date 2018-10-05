Ветропарки вызовут локальное потепление

Исследователи из Гарвардского университета США ) смоделировали климатическую модель, учитывающую возможные потоки воздуха при строительстве масштабных ветропарков, и увидели, что те повысят температуру на территории электростанций. Работа опубликована в журнале Joule.

Использование ископаемого топлива для получения электричества увеличивает выброс в атмосферу углекислого газа, что, в свою очередь, ведет к изменению климата. Оно отражается на самых разных сферах жизни — от снижения прочности древесины до ускорения таяния ледников. Поэтому сейчас ученые ищут альтернативные источники энергии. Один из них — ветряные электростанции. Они популярны в США, Германии и Китае . Самый крупный прибрежный ветропарк открыли в прошлом месяце в Великобритании . Однако новое исследование показало, что эти электростанции могут увеличивать температуру рядом с собой.

Для того чтобы составить достоверную модель, американские ученые собрали данные с уже существующих ветропарков. На основе полученной информации они сконструировали ситуацию, при которой вся электроэнергия, необходимая сегодня Соединенным Штатам для частных нужд, будет вырабатываться ветропарками. По подсчетам, для этого понадобится увеличить количество электростанций в 16 раз. Если выгодно расположить все турбины, то те перенаправят движение воздуха так, что температура в месте размещения увеличится на 0,24 градуса Цельсия — это в десять раз больше, чем при установке солнечных батарей. Тем не менее авторы подчеркивают, что это явление вовсе не вносит вклад в глобальное потепление. Наоборот, оно снижает уровень выброса углекислого газа в атмосфере, но в долгосрочной перспективе.

Ученые уже предположили, как можно использовать эффект локального потепления. К примеру, он увеличит местный вегетационный период урожая, при этом исключит вероятность ночных заморозков. Они замечают, что в регионе также увеличится количество осадков. Однако некоторые последствия можно будет регулировать, выключая на время ветропарк.

«Даже при эксплуатации возобновляемых источников энергии следует считаться с климатическими изменениями. Если мы сможем определить последствия до установки, то, возможно, применим их себе на пользу. Но я уверен, что эти результаты будут неверно истолкованы людьми, ратующими за ископаемые источники энергии», — рассказал соавтор исследования Ли Миллер (Lee Miller).

Ранее международная группа ученых представила исследование, в котором показала, как потепление Атлантического океана могло вызвать рост числа ураганов в 2017 году.