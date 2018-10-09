Google презентовала новые устройства

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Google презентовала новые смартфон, планшет и дисплей 

РИА Новости + ещё 34 2 часа назад
Фото: Google
Компания Google представила новейшие смартфоны Pixel 3, Pixel 3XL и планшет Pixel Slate, презентация новинок Google проходит во вторник в Нью-Йорке. Трансляция презентации идет в интернете.
Как рассказал на презентации, представляя новинку, вице-президент компании Рик Остерлох, "мы создали лучшую в мире камеру и поместили ее в лучший в мире смартфон — Pixel 3".
"Для жизни как в работе, так и в игре, мы представляем планшет, обладающий мощностью и продуктивностью настольного компьютера", — сказал представитель компании, объявив новинку — Pixel Slate.
Он также сообщил, что для домашнего использования компания разработала умный дисплей Google Home Hub.
Остерлох не привел технических подробностей новинок, новые устройства ненадолго вынесли в зал, где идет презентация. "Если разобьете, придется купить", — пошутил вице-президент Google, не назвав стоимость новых устройств.
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