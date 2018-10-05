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В Швеции ребенок нашел в озере древний меч
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В Швеции ребёнок нашёл в озере древний меч 

RT на русском + ещё 20 2 часа назад
Фото: Jonkopings Lans Museum
На юге Швеции восьмилетняя девочка Сага Ванечек, отдыхая на берегу озера, обнаружила древний меч. Об этом сообщает The Local.
По некоторым данным, находка относится к V-VI векам нашей эры.
По словам девочки, меч был обнаружен прошедшим летом.
«Я была у воды, кидала палочки и камни в воду… потом я нашла что-то похожее на палку. Я достала её и собиралась бросить в воду, но у неё была рукоятка… Я подняла её и сказала: Папа, я нашла меч!» — рассказала Ванечек.
Впоследствии отец ребёнка рассказал, что сначала подумал, что меч не имеет исторической ценности, однако после консультаций со специалистами выяснилось, что находка, вероятно, относится к эпохе, когда в Скандинавии ещё не началась эпоха викингов.
В сентябре сообщалось, что археологи в ходе раскопок в Выборгском замке обнаружили кирпич XVI века, на котором нарисовано поле для настольной игры.
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