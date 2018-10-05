В Швеции ребенок нашел в озере древний меч

В Швеции ребёнок нашёл в озере древний меч

На юге Швеции восьмилетняя девочка Сага Ванечек, отдыхая на берегу озера, обнаружила древний меч. Об этом сообщает The Local.

По некоторым данным, находка относится к V-VI векам нашей эры.

По словам девочки, меч был обнаружен прошедшим летом.

«Я была у воды, кидала палочки и камни в воду… потом я нашла что-то похожее на палку. Я достала её и собиралась бросить в воду, но у неё была рукоятка… Я подняла её и сказала: Папа, я нашла меч!» — рассказала Ванечек.

Впоследствии отец ребёнка рассказал, что сначала подумал, что меч не имеет исторической ценности, однако после консультаций со специалистами выяснилось, что находка, вероятно, относится к эпохе, когда в Скандинавии ещё не началась эпоха викингов.

В сентябре сообщалось, что археологи в ходе раскопок в Выборгском замке обнаружили кирпич XVI века, на котором нарисовано поле для настольной игры.